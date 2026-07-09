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NBS: Výkyvom na finančných trhoch je vystavená malá časť domácností
Aktívne investície na finančných trhoch sú podľa nej približne v polovičnej výške (23,5 miliardy eur) ako suma prostriedkov na účtoch v bankách a držaná v hotovosti (53,4 miliardy eur).
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Jedným z rizík pre finančnú stabilitu je možná korekcia na finančných trhoch. Aj keď z dlhodobého hľadiska tieto investície prinášajú potenciálne vyšší výnos, prepad trhov môže vystaviť domácnosti negatívnemu šoku. Na Slovensku je však výkyvom na finančných trhoch priamo vystavená len malá časť, približne desatina domácností. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej Správe o finančnej stabilite.
Aktívne investície na finančných trhoch sú podľa nej približne v polovičnej výške (23,5 miliardy eur) ako suma prostriedkov na účtoch v bankách a držaná v hotovosti (53,4 miliardy eur). Medzi aktívne patria najmä investície do podielových fondov a priamy nákup akcií, dlhopisov a kryptoaktív. Naopak, nepatria k nim dôchodkové ani poistné produkty a majetkové účasti vo forme nekótovaných akcií, napríklad podiely vo vlastných firmách.
Navyše, aktívne investície sú podľa NBS z pohľadu rozloženia medzi domácnosťami pomerne koncentrované. „Len 11 % domácností aktívne investovalo svoje úspory. Z domácností s menším objemom finančných aktív do 5000 eur sú to len 3 %, pri finančných aktívach nad 15.000 eur podiel investujúcich domácností dosahuje 30 %,“ vyčíslila centrálna banka.
Poukázala tiež na to, že záujem o aktívne investície rastie s väčším objemom úspor, vyššími príjmami a vzdelaním. Viac investujú aj domácnosti s hypotékou. „Vzhľadom na charakteristiky týchto domácností ide zrejme o domácnosti s vyššou mierou finančnej gramotnosti,“ zhodnotila NBS.
V skupine domácností s vysokoškolským vzdelaním, hypotékou a úsporami nad 15.000 eur aktívne investuje na finančných trhoch viac ako polovica (54 %), pomerne často (22 %) aj viac ako tretinu úspor. Tejto skupine tak prislúcha 57 % všetkých aktívnych investícií slovenských domácností, doplnila banka.
Aktívne investície na finančných trhoch sú podľa nej približne v polovičnej výške (23,5 miliardy eur) ako suma prostriedkov na účtoch v bankách a držaná v hotovosti (53,4 miliardy eur). Medzi aktívne patria najmä investície do podielových fondov a priamy nákup akcií, dlhopisov a kryptoaktív. Naopak, nepatria k nim dôchodkové ani poistné produkty a majetkové účasti vo forme nekótovaných akcií, napríklad podiely vo vlastných firmách.
Navyše, aktívne investície sú podľa NBS z pohľadu rozloženia medzi domácnosťami pomerne koncentrované. „Len 11 % domácností aktívne investovalo svoje úspory. Z domácností s menším objemom finančných aktív do 5000 eur sú to len 3 %, pri finančných aktívach nad 15.000 eur podiel investujúcich domácností dosahuje 30 %,“ vyčíslila centrálna banka.
Poukázala tiež na to, že záujem o aktívne investície rastie s väčším objemom úspor, vyššími príjmami a vzdelaním. Viac investujú aj domácnosti s hypotékou. „Vzhľadom na charakteristiky týchto domácností ide zrejme o domácnosti s vyššou mierou finančnej gramotnosti,“ zhodnotila NBS.
V skupine domácností s vysokoškolským vzdelaním, hypotékou a úsporami nad 15.000 eur aktívne investuje na finančných trhoch viac ako polovica (54 %), pomerne často (22 %) aj viac ako tretinu úspor. Tejto skupine tak prislúcha 57 % všetkých aktívnych investícií slovenských domácností, doplnila banka.