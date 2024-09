NBS: Vyššie splátky hypoték zatiaľ nespôsobujú výraznejšie problémy

Bratislava 17. septembra (TASR) - Nárast splátok hypoték je v súlade s očakávaniami a nespôsobuje zatiaľ dlžníkom na Slovensku žiadne výraznejšie problémy so splácaním. Potvrdzuje to aj vývoj podielu nesplácaných úverov. Hoci jeho predchádzajúci dlhodobý pokles sa zastavil, náznaky rastu sú len veľmi mierne. V aktuálnom komentári na to poukázali analytici finančnej stability Národnej banky Slovenska (NBS). Pokiaľ sa nezhorší ekonomická situácia, neočakávajú výraznejšie zhoršenie ani v budúcnosti.



"Refixovanie hypoték prebieha len postupne. K júnu 2024 bola úroková sadzba plne refixovaná pri 26 % hypoték. V druhom polroku 2024 refixácia čaká ďalších 11 % hypoték," vyčíslili ekonómovia. Vyššia intenzita refixovania by mala pretrvať aj v roku 2025, kedy by sa mala týkať takmer pätiny hypoték, následne by sa mala postupne znižovať.



Dôležité podľa analytikov je, že úrokové sadzby hypoték sa už dlhšie udržiavajú na stabilnej úrovni približne 4,5 % a ďalej nerastú. Na finančných trhoch prevládajú očakávania mierneho zníženia kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB). "Preto možno predpokladať, že ak sa nestane niečo nepredvídateľné, úrokové sadzby na hypotéky už pravdepodobne dosiahli svoj vrchol. Vo väčšine krajín eurozóny začali už tieto sadzby mierne klesať," zdôraznili. Zároveň však upozornili, že ďalší vývoj hypotekárnych sadzieb bude závisieť od viacerých faktorov, kľúčovým bude najmä vývoj výnosov slovenských štátnych dlhopisov, ale aj miera konkurencie medzi bankami a vplyv legislatívnych zmien.



Priemerný nárast splátok je podľa analytikov v súlade s predchádzajúcimi očakávaniami. V období od 1. októbra 2023 do 30. júna 2024 vzrástli priemerne o 89 eur, čo predstavovalo 6 % príjmu v čase refixácie. V približne dvoch tretinách prípadov neprevyšoval nárast splátky sumu 100 eur. Zvýšenie nad 300 eur sa týkalo 2 % hypoték. "Vzhľadom na očakávania, že úrokové sadzby by už ďalej nemali rásť, možno predpokladať, že ani v budúcnosti nebude priemerný nárast splátok výrazne vyšší," avizovali ekonómovia.



Dlžníci aj po zvýšení splátky vo veľkej väčšine pokračujú v splácaní, a to bez zmeny doby splatnosti alebo splátkového kalendára, priblížili analytici NBS. Malá časť dlžníkov viac využíva možnosť predčasného splatenia, klesla tiež miera navyšovania dlhov. "Žiadne výraznejšie zhoršenie schopnosti splácať zatiaľ nevidno. Hoci predchádzajúci dlhodobý pokles podielu zlyhaných úverov sa zastavil, následné náznaky nárastu sú len veľmi mierne," zdôraznili s tým, že podiel zlyhaných úverov na bývanie dosiahol svoje dno v apríli 2023 na úrovni 1,07 %. Do júna 2024 vzrástol na 1,13 %, v júli však znova poklesol na 1,08 %.



Pokiaľ nenastane zhoršenie ekonomického vývoja, výraznejšie problémy so splácaním neočakávajú analytici ani v nasledujúcom období. Pripomenuli, že reálne mzdy po dvoch rokoch poklesu opäť rastú a úrokové sadzby už pravdepodobne dosiahli svoj vrchol. Zvýšenú záťaž môže čiastočne zmierniť aj štátny príspevok na zvýšenú splátku. "Hlavným faktorom ovplyvňujúcim schopnosť dlžníkov splácať hypotéky tak aktuálne nie je nárast sadzieb, ale vývoj na trhu práce. Ten je naďalej priaznivý," podčiarkli.