NBS: Za 10 mesiacov domácnosti spotrebovali o 8% menej plynu ako vlani

Bratislava 7. decembra (TASR) - Za uplynulých desať mesiacov tohto roka domácnosti na Slovensku spotrebovali o osem percent menej plynu ako vlani. Nezvyčajne teplý september tohto roka spôsobil, že spotreba plynu nebola vyššia ako v letných mesiacoch, informoval analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Marenčák.



V dôsledku nezvyčajne teplého počasia ľudia na Slovensku šetrili plynom. "Spotreba plynu u nás je veľmi úzko spojená s počasím. Keď je vonku teplo a netreba kúriť, spotreba plynu je razom nižšia," uviedol Marenčák.



Jeden z možných faktorov je podľa neho aj vývoj cien, keďže ceny plynu sa medzi rokmi 2022 a 2023 zvýšili v priemere o 12 %. Kvantifikovať presný vplyv cien by vyžadovalo porovnať domáce dáta s väčšou vzorkou krajín.



"Nie je sporné, že niektoré domácnosti finančnú pomoc v reakcii na vysoké ceny energií a potravín potrebujú. No plošná pomoc má dve odvrátené strany. Tou prvou sú obrovské fiškálne náklady. Tou druhou je to, že nefunguje cenový signál, inak povedané, nezmenená cena nemotivuje k úsporám," dodal Marenčák.



Nereagujúca spotreba nie je podľa neho len drahá, má i environmentálne dôsledky. "Zároveň znamená i pretrvávajúcu zraniteľnosť pre krajinu v jej závislosti od dovozov plynu. Chýbajúci cenový signál k tomu brzdí a odďaľuje nutné investície," uzavrel.