NBS: Za poklesom HDP je domáca časť ekonomiky

Bratislava 18. mája (TASR) - Mesačné štatistiky naznačujú, že za poklesom hrubého domáceho produktu je domáca časť ekonomiky, najmä spotreba domácností. Uviedli to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS), v komentári k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 1. štvrťroku tohto roku, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celý štvrťrok trvajúci lockdown sa podľa analytikov prejavil v poklese tržieb maloobchodu. Relatívne dobré tržby si dokázali udržať zrejme iba reťazce. Ubytovanie a reštaurácie naďalej vykazovali minimálne príjmy. Domácnosti tak pokračovali vo zvyšovaní vynútených úspor, keďže nemali kde míňať zarobené prostriedky. Potvrdzuje to podľa nich aj výraznejší nárast vkladov v úvode roka.



"Oživenie sa nedá očakávať ani v prípade investičnej aktivity. Výrazné zhoršenie pandemickej situácie počas druhej vlny prinieslo aj vyššiu neistotu podnikom vzhľadom na budúci vývoj. Prísny lockdown, navyše, ukrátil časť ekonomiky o ďalšie príjmy, a tak nepredpokladáme, že by došlo k výraznejšej obnove investovania," uviedli analytici Národnej banky Slovenska.



Slabší vývoj domáceho dopytu by podľa nich mal čiastočne kompenzovať dobrý vývoj v priemysle. Priemyselná produkcia a následne aj exporty si v prvých mesiacoch roka postupne polepšovali. Keďže opatrenia sa týkali len obchodných prevádzok, služieb a kultúrnych zariadení, podniky mohli naďalej pokračovať vo svojej plánovanej výrobe. Dopyt po našich výrobkoch, hlavne automobiloch, rástol. Hlavný producenti v autopriemysle ťahali celkový vývoj odvetvia počas celého štvrťroka. Rozbehnutá výroba sa premietla aj v oživení dovozov. Saldo zahraničného obchodu tak zostalo v pozitívnych hodnotách aj začiatkom tohto roka.



Analytici spresnili, že zamestnanosť sa v 1. štvrťroku 2021 znížila. Počet zamestnaných ľudí poklesol o 26.500 osôb (medzikvartálne o 1,1 %). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zamestnanosť poklesla o 2,5 %.



"Rast zamestnanosti bol horší ako očakávania Národnej banky Slovenska. Zamestnanosť bola na začiatku roku ovplyvnená protipandemickými opatreniami. Na základe mesačných dát najvýraznejší pokles zamestnanosti zaznamenali v 1. štvrťroku obchodné a stravovacie služby, stavebníctvo, ale aj priemysel," spresnili analytici.



V nasledujúcom období by podľa analytikov pozitívnejší vývoj mal čiastočne kompenzovať výraznejší pokles zamestnanosti v prvom štvrťroku. Prvé aprílové zverejnené údaje (ponuka pracovných miest, očakávania týkajúce sa zamestnanosti) spolu s uvoľňovaním protipandemických opatrení naznačujú podľa nich výraznejšie zrýchlenie aktivity na trhu práce.



ŠÚ SR zverejnil rýchly odhad HDP za 1. štvrťrok 2021. Oproti prvému kvartálu 2020 sa zaznamenal nárast HDP o 0,3 % (v stálych cenách sezónne neočistený), respektíve o 0,5 % (v stálych cenách sezónne očistený). Oproti 4. kvartálu 2020 bol pokles HDP predbežne odhadnutý na úrovni –1,8 %.