NBS: Zadlženosť domácností v SR už nerastie, rastú úrokové sadzby

Bratislava 29. mája (TASR) - Zadlženosť domácností v SR už nerastie, rastú úrokové sadzby. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú na tlačovej konferencii v pondelok predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska (NBS).



"Na Slovensku sa sprísňovanie finančných podmienok prejavilo najmä poklesom dopytu po nových úveroch na bývanie a spomalením na trhu nehnuteľností. Nárast úrokových sadzieb sa najvýraznejšie prejavil na zreteľnom spomalení trhu hypoték. V priebehu jedného roka sa úrokové sadzby zvýšili na úroveň, ktorú sme na Slovensku mali naposledy pred desiatimi rokmi," priblížil výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimír Dvořáček.



Pri vyšších úrokových sadzbách a rastúcich životných nákladoch podľa neho výrazne klesol záujem domácností o nové hypotéky. Objem hypoték poskytnutých v prvom štvrťroku 2023 klesol v porovnaní s obdobím predchádzajúcich troch rokov o 31 %.



"Na druhej strane, úrokové sadzby na spotrebiteľských úveroch začali rásť v porovnaní s hypotékami neskôr a ich rast je miernejší. Portfólio spotrebiteľských úverov sa dokonca po troch rokoch vrátilo k miernemu rastu, je za tým však aj nižšia miera konsolidácie spotrebiteľských úverov do hypoték," spresnil. Hoci nových hypoték sa poskytuje menej, v porovnaní sa podľa neho s minulosťou sú mierne rizikovejšie.



Doplnil, že spomalenie dopytu možno pozorovať aj pri úveroch poskytnutých podnikom, kde úrokové sadzby tiež dynamicky rastú. Kým ešte v letných mesiacoch tieto úvery pomerne výrazne rástli, od septembra 2022 portfólio úverov prakticky stagnuje. Napriek pretrvávajúcej zvýšenej potrebe financovať prevádzku klesá záujem podnikov o úvery, a to najmä o úvery investičného charakteru.



Upozornil, že rizikom pre domácnosti bude najmä pokles reálnych príjmov a vplyv rastúcich úrokových sadzieb na výšku mesačných splátok. Viac ako dvom tretinám zamestnaných ľudí v priebehu roka 2022 ich príjmy v reálnom vyjadrení klesli, teda zmena príjmov nepokrývala infláciu. Analýza finančnej situácie domácností však podľa neho potvrdila ich pomerne vysokú odolnosť.



Dvořáček poznamenal, že prostredie rastúcich úrokových sadzieb zároveň zvyšuje ziskovosť bánk, čo do budúcna posilní ich schopnosť absorbovať prípadné straty. Prejavilo sa to najmä na vývoji čistej úrokovej marže, ktorá po desiatich rokoch neustáleho poklesu začala znova rásť.



"Vysokú odolnosť bánk potvrdzuje priaznivý vývoj v oblasti kapitálovej primeranosti aj ziskovosti. Kapitálová primeranosť bánk počas druhého polroka 2022 vzrástla na 19,6 %, čo je hodnota prevyšujúca úroveň spred pandémie, približne na úrovni mediánu EÚ," doplnil riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák. Kapitálová primeranosť bánk podľa neho zostáva napriek miernemu poklesu vysoká aj v sektore poisťovníctva.



Ličák dodal, že kolektívne investovanie aj oba dôchodkové piliere zaznamenali v roku 2022 negatívnu výkonnosť a pokles objemu aktív. Čisté predaje podielových fondov výrazne spomalili. Klienti si vyberali skôr rizikovejšie, teda akciové a realitné fondy.