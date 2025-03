NBS zhoršila výhľad slovenskej ekonomiky,tento rok má byť rast pod 2 %

Bratislava 25. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) opätovne zhoršila prognózu vývoja slovenskej ekonomiky. V tomto roku by mala rásť o 1,9 % namiesto 2,3 %, ako očakávala banka ešte v decembri. Mierne vyššia by mala byť aj inflácia, a to 4,3 % namiesto 4,1 %. Dôvodom je najmä rastúca neistota vo svetovej ekonomike. Vyplýva to z aktuálnej jarnej predikcie, o ktorej v utorok informovali predstavitelia NBS.











UPOZORNENIE:



Správu aktualizujeme.