NBS znížila odhad rastu ekonomiky pod 1 % v tomto aj budúcom roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,8 %, v budúcom roku ešte spomalí na 0,5 %.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,8 %, v budúcom roku ešte spomalí na 0,5 %. Predpokladá to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej jesennej predikcii, ktorú vo štvrtok predstavil jej guvernér Peter Kažimír. V predchádzajúcej júnovej prognóze centrálna banka očakávala ešte hospodársky rast na úrovni 1,2 % a 1,6 %. Dôvody spomalenia ekonomiky sú podľa Kažimíra dva, a to zlé vonkajšie prostredie a nevyhnutná konsolidácia verejných financií.





