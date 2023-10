NBS znížila prognózu:Ekonomika budúci rok porastie o 2,7%, ceny o 5,6%

Bratislava 5. októbra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal v budúcom roku zrýchliť na 2,7 % z tohtoročných 1,5 %. Vyplýva to z novej jesennej predikcie, ktorú vo štvrtok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS). Je to však horší odhad ako v jej predchádzajúcej letnej prognóze. Infláciu očakáva centrálna banka v tomto roku na dvojcifernej hodnote 10,9 %. Pre budúci rok znížila aj odhad rastu cien, ktorý by mal dosiahnuť necelých 6 %.



"Musím povedať, že to nie je žiadna sláva. Znižujeme odhad ekonomického rastu v najbližšom roku, zároveň odhadujeme aj nižšiu infláciu, ale stále na úrovniach, ktoré sú dlhodobo neprijateľné. Takže naša jesenná prognóza v porovnaní s tou letnou prináša o čosi menej veselý a potešiteľný pohľad na to, čo nás čaká v najbližšom období," zhodnotil pri predstavení novej predikcie guvernér NBS Peter Kažimír.



Pre tento rok centrálna banka neznižuje odhad rastu, keďže slovenskej ekonomike sa v prvom polroku darilo nad očakávania. Budúci rok je však už podľa Kažimíra "menej ružový". "Kľúčový problém je v medzinárodnom prostredí, samozrejme aj v domácej spotrebe. Hovoríme najmä o čínskej ekonomike, ktorá predstavuje zdvihnutý prst pre potenciál rastu pre celý svet. Nemecká ekonomika sa tiež potáca okolo technickej recesie," priblížil.



Aj keď sa inflácia na Slovensku v auguste znížila už na jednocifernú úroveň, za celý rok NBS stále predpokladá jej priemernú hodnotu na takmer 11 %. Budúci rok má klesnúť pod 6 %, čo je však z pohľadu NBS stále vysoká úroveň. "Na zásadné zlomenie rastu cien musíme počkať ešte viac ako rok. Odsúvame návrat do slovenského normálu až na rok 2025, kedy by priemerná inflácia mohla byť okolo 3 %," avizoval guvernér.



Rýchlejší ako očakávaný pokles inflácie a zároveň predpokladaný dynamický rast miezd sú podľa neho dobrou správou. Na druhej strane však rast miezd stále zaostáva za rastom cien. "Očakávame teda, že reálne príjmy domácností aj v tomto roku poklesnú v priemere o 1,2 %. Na skutočný pozitívny rast reálnych miezd budeme musieť počkať zrejme až do budúceho roka," konštatoval Kažimír s tým, že v roku 2024 by mali reálne príjmy na Slovensku vzrásť o 2,3 %.



Pripomenul, že vývoj ekonomiky je do istej miery aj dôsledkom sprísňovania menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). "Doterajšie zvyšovanie úrokových sadzieb sa čoraz intenzívnejšie prejavuje v reálnej ekonomike. Podmienky financovania sa ďalej sprísňujú a v čoraz väčšej miere tlmia dopyt v oblasti investícií, výroby aj celkového rastu ekonomiky. Aj z tohto pohľadu je dôležité čím skôr dosiahnuť úspech v boji s infláciou a potom môžeme povoliť uzdu rastu sadzieb," doplnil guvernér NBS.