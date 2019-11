NBS: Zvýšenie bankového odvodu zasiahne ziskovosť bankového sektora

Bratislava 5. novembra (TASR) - Zvýšenie bankového odvodu na Slovensku zasiahne ziskovosť celého bankového sektora. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS).



NBS vyčíslila, že kým súčasný 0,2-percentný odvod tvoril približne 16 % zo zisku bánk v roku 2018, zvýšený 0,4-percentný odvod by predstavoval až 33-percentný podiel na zisku bánk. V prípade poklesu zisku v krízových rokoch však môže odvod tvoriť až podstatnú časť zisku. Národná banka preto stabilnú ziskovosť považuje sa základný pilier stability bankového sektora. Okrem toho uviedla, že ziskovosť je primárnym zdrojom na pokrytie strát bánk a zároveň dôležitým zdrojom pre zvyšovanie kapitálu bánk. "Ak by banky neboli schopné tvoriť zisk, z dlhodobého hľadiska to môže negatívne vplývať na ochotu materských bánk investovať v slovenskom bankovom sektore a aj na finančnú stabilitu bankového sektora," uviedla pre TASR hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.



Samotná ziskovosť slovenských bánk patrí v rámci Európskej únie (EÚ) medzi nadpriemerné. Na druhej strane úroveň ziskovosti v rámci regiónu strednej a východnej Európy je skôr podpriemerná. NBS zároveň upozornila, že ziskovosť domácich bánk je primárne tvorená úrokovými príjmami. Poplatkové príjmy tvoria približne 26 % z hrubých príjmov bánk, čo je menej ako priemer v EÚ. V posledných rokoch tiež výrazne klesli úrokové sadzby na úvery domácnostiam, momentálne patria k najnižším v rámci EÚ, čo malo pozitívny vplyv na klientov.