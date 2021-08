NBS:Otvorenie ekonomiky prináša aj zrýchlenie rastu cien nehnuteľností

Bratislava 3. augusta (TASR) - Otvorenie ekonomiky prináša aj zrýchlenie rastu cien nehnuteľností. Skonštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej štatistike. V 2. kvartáli tohto roka sa ponukové ceny realít na bývanie zvýšili oproti úvodným trom mesiacom roka o 6,4 %. Najvýraznejšie dražejú nehnuteľnosti v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, naopak, v Košickom kraji dochádza k miernej korekcii cien.



Čo sa týka medziročného porovnania, nehnuteľnosti na bývanie boli v 2. kvartáli o 18,6 % drahšie než vlani. Výraznejšie rástli ceny rodinných domov.



Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností vzrástla v 2. štvrťroku o takmer 123 eur za štvorcový meter (m2), čím dosiahla úroveň 2052 eur za m2.



Pri bytoch evidovala NBS nárast o 119 eur za m2 na 2298 eur za m2, čo je medzikvartálne viac o 5,5 % a medziročne o 13,5 %. Rýchlejšie draželi všetky typy bytov. Priemerná cena domov dosiahla úroveň 1580 eur za m2, čo je medzikvartálne viac o 7,4 % a medziročne o 21,9 %.



Z regionálneho hľadiska rástli ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v porovnaní s úvodnými tromi mesiacmi roka najviac v Bratislavskom kraji, a to o 8,1 %. V Trenčianskom kraji narástli ceny o 6,4 % a, naopak, v Košickom kraji poklesli o štyri percentá. "V medziročnom porovnaní sú všetky kraje v kladných číslach, najväčší naakumulovaný cenový rozdiel oproti minulému roku vidieť v Banskobystrickom kraji vidieť v Banskobystrickom kraji (25,6 %)," vyčíslila NBS



Byty draželi medzikvartálne najrýchlejšie v Trenčianskom kraji (7,3 %) a domy zase v Banskobystrickom kraji (11 %).



"V súvislosti s oživením ekonomiky v 2. štvrťroku 2021 očakávame rýchlejší rast miezd, ktorý však len čiastočne vykompenzuje nárast cien nehnuteľností," upozornila banka s tým, že dostupnosť bývania sa vo väčšine krajov preto zhorší menej, ako by naznačoval samotný rast cien. Výnimkou je Žilinský kraj, kde by sa dostupnosť bývania mala zhoršiť až nad úroveň dlhodobého priemeru. Naopak, v Košickom kraji vývoj miezd v kombinácii s miernou korekciou cien vytvorili podmienky na dočasné zlepšenie dostupnosti bývania.



Z analýzy NBS tiež vyplynulo, že výstavba bytových budov už v apríli a máji bola v priemere o päť percent vyššia než pred rokom. Nájomné v 2. kvartáli prvýkrát po dlhšej dobe medzikvartálne rástlo o 5,5 % a údaje Európskej centrálnej banky (ECB) zase hovoria o mimoriadnom náraste úverov v prvých dvoch mesiacoch 2. kvartálu, čo takisto podporuje sledovaný vývoj realitného trhu.