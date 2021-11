NBS:Podniky v energeticky náročných odvetviach nemajú nižšiu ziskovosť

Bratislava 30. novembra (TASR) – Napriek výraznému zvýšeniu cien energií nemajú v súčasnosti podniky v energeticky náročných odvetviach financované bankami oproti ostatným výraznejšie nižšiu ziskovosť. Firmy si môžu negatívny vplyv rastúcich cien energií znížiť dlhodobými zmluvami alebo môžu zvýšené náklady čiastočne premietnuť do cien svojich výrobkov. V novembrovej správe o finančnej stabilite to uviedla Národná banka Slovenska (NBS), podľa ktorej je priame financovanie takýchto podnikov bankami pomerne nízke.



"Podniky v energeticky náročných odvetviach financované bankami zároveň nemajú horšiu ziskovosť v porovnaní s ostatnými podnikmi, ktoré majú úvery od bánk. Navyše viac ako 80 % úverov poskytnutých energeticky náročným podnikom sú úvery stredným a veľkým podnikom, ktoré majú lepšie možnosti reakcie na vzniknutú situáciu ako menšie podniky," spresnila NBS. Banky však môžu byť vystavené voči riziku nárastu cien energií aj sekundárne, a to prostredníctvom podnikov, ktoré majú s podnikmi v energeticky náročných odvetviach intenzívnejšie dodávateľsko-odberateľské vzťahy.



NBS upozornila na očakávania Medzinárodného menového fondu, podľa ktorého by mali byť vysoké ceny energií iba dočasné, aj keď úplný návrat na pôvodné úrovne sa nepredpokladá. Vzhľadom na nízky stav zásob zemného plynu v európskych zásobníkoch a blížiacu sa zimnú sezónu pravdepodobne jeho ceny zotrvajú na zvýšených úrovniach aj v nasledujúcich mesiacoch. S príchodom jari by však ceny plynu aj energií v širšom zmysle mali zamieriť nadol.



Negatívny vplyv rastu cien energií je možné podľa NBS čiastočne zmierniť využívaním dlhodobých kontraktov s vopred stanovenými cenami, ktoré však využívajú najmä niektoré väčšie podniky. Ich efektivita pri zmiernení vplyvu predchádzajúceho prudkého nárastu cien energií však závisí aj od špecifikácie konkrétnych kontraktov, najmä od dátumu ich uzavretia, dohodnutej ceny a od dátumu ich exspirácie.



Schopnosť preniesť nárast nákladov na energie do ceny produkcie závisí od typu odvetvia a postavenia podniku v tomto konkrétnom odvetví. Ťažkosti reagovať prostredníctvom zvýšenia cien výstupov môžu mať najmä podniky pôsobiace vo vysoko konkurenčných odvetviach. Negatívny vplyv vysokých cien energií môže zmierniť aj diverzifikácia aktivít podniku. Na druhej strane, väčším problémom môžu čeliť pomerne úzko špecializované výrobné podniky v energicky náročných odvetviach.