< sekcia Ekonomika
NBS:Rast podnikových úverov sa spomalil v súlade s ekonomickým vývojom
Určité zlepšenie vidieť podľa nej v prípade investičných úverov, kde sa zastavil medziročný pokles z roka 2025.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Objem podnikových úverov na Slovensku bol v marci tohto roka medziročne vyšší o 3 %. V porovnaní s rastom o 7 % na konci minulého roka ide o pomerne výrazný prepad úverovej dynamiky. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) ide tiež o slabšiu dynamiku a v rebríčku krajín strednej a východnej Európy ide o najpomalší rast. V aktuálnej Správe o finančnej stabilite to konštatovala Národná banka Slovenska (NBS).
„Spomalenie úverového rastu je v súlade so slabnúcou ekonomickou aktivitou, pričom toto prepojenie je najviditeľnejšie v prípade priemyslu. Pokles tržieb, výroby, ako aj nových objednávok priamo ovplyvňuje záujem podnikov o financovanie,“ priblížila centrálna banka.
Útlm úverovania je podľa nej z ťažiskových odvetví prítomný v priemysle a sektore komerčných nehnuteľností. „Náročné makroekonomické prostredie vplýva aj na apetít priemyselných podnikov po úveroch. Nevýrazná dynamika úverového rastu v priemysle z roku 2025 pokračovala aj v roku 2026, objem úverov sa za prvý štvrťrok 2026 takmer nezmenil,“ konštatovala NBS.
Určité zlepšenie vidieť podľa nej v prípade investičných úverov, kde sa zastavil medziročný pokles z roka 2025. K marcu 2026 dosiahol rast týchto úverov v priemysle 2,5 %. Čisté prírastky úverov v sektore komerčných nehnuteľností boli za prvé tri mesiace roka záporné. V tejto oblasti je tak naďalej prítomná opatrnosť.
Vo zvyšku podnikového portfólia pokračuje podľa NBS pomerne solídna úverová dynamika, a to aj napriek miernemu spomaleniu. Medziročný rast tejto časti portfólia dosiahol v marci hodnotu 8,2 % a je ťahaný službami a stavebníctvom. Aj pri týchto podnikoch je však prítomná výrazná rôznorodosť v raste úverov, upozornila centrálna banka.
„Z pohľadu veľkosti podniku dominujú mikropodniky a veľké podniky, okrem skupiny desiatich najväčších podnikov, ktorých medziročný rast v oboch prípadoch atakoval hranicu 15 %, kým malé a stredné podniky rástli výrazne pomalšie,“ vyčíslila NBS. Medziročná dynamika pôžičiek v prípade malých a stredných podnikov sa spomalila zo 4,8 % v decembri 2025 na 2,5 % v marci 2026.
Na strane ponuky úverov nie sú podľa NBS viditeľné prekážky, ktoré by podnikom bránili v čerpaní úverov. Potvrdzujú to aj samotné podniky, keďže podľa prieskumu o prístupe k financovaniu (SAFE) za prvý štvrťrok 2026 zostáva dostupnosť úverov stabilná. Vo vybraných bankách sa, naopak, objavujú náznaky uvoľnenia úverových štandardov. „Bez zmeny zostala aj priemerná výška úrokových sadzieb. Objemom vážená úroková sadzba na stave úverov dosiahla k marcu 2026 hodnotu 4 %,“ doplnila centrálna banka.
„Spomalenie úverového rastu je v súlade so slabnúcou ekonomickou aktivitou, pričom toto prepojenie je najviditeľnejšie v prípade priemyslu. Pokles tržieb, výroby, ako aj nových objednávok priamo ovplyvňuje záujem podnikov o financovanie,“ priblížila centrálna banka.
Útlm úverovania je podľa nej z ťažiskových odvetví prítomný v priemysle a sektore komerčných nehnuteľností. „Náročné makroekonomické prostredie vplýva aj na apetít priemyselných podnikov po úveroch. Nevýrazná dynamika úverového rastu v priemysle z roku 2025 pokračovala aj v roku 2026, objem úverov sa za prvý štvrťrok 2026 takmer nezmenil,“ konštatovala NBS.
Určité zlepšenie vidieť podľa nej v prípade investičných úverov, kde sa zastavil medziročný pokles z roka 2025. K marcu 2026 dosiahol rast týchto úverov v priemysle 2,5 %. Čisté prírastky úverov v sektore komerčných nehnuteľností boli za prvé tri mesiace roka záporné. V tejto oblasti je tak naďalej prítomná opatrnosť.
Vo zvyšku podnikového portfólia pokračuje podľa NBS pomerne solídna úverová dynamika, a to aj napriek miernemu spomaleniu. Medziročný rast tejto časti portfólia dosiahol v marci hodnotu 8,2 % a je ťahaný službami a stavebníctvom. Aj pri týchto podnikoch je však prítomná výrazná rôznorodosť v raste úverov, upozornila centrálna banka.
„Z pohľadu veľkosti podniku dominujú mikropodniky a veľké podniky, okrem skupiny desiatich najväčších podnikov, ktorých medziročný rast v oboch prípadoch atakoval hranicu 15 %, kým malé a stredné podniky rástli výrazne pomalšie,“ vyčíslila NBS. Medziročná dynamika pôžičiek v prípade malých a stredných podnikov sa spomalila zo 4,8 % v decembri 2025 na 2,5 % v marci 2026.
Na strane ponuky úverov nie sú podľa NBS viditeľné prekážky, ktoré by podnikom bránili v čerpaní úverov. Potvrdzujú to aj samotné podniky, keďže podľa prieskumu o prístupe k financovaniu (SAFE) za prvý štvrťrok 2026 zostáva dostupnosť úverov stabilná. Vo vybraných bankách sa, naopak, objavujú náznaky uvoľnenia úverových štandardov. „Bez zmeny zostala aj priemerná výška úrokových sadzieb. Objemom vážená úroková sadzba na stave úverov dosiahla k marcu 2026 hodnotu 4 %,“ doplnila centrálna banka.