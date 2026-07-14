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NBÚ: AI zásadne mení charakter kybernetických hrozieb
Úrad v správe skonštatoval, že štatistické údaje za minulý rok potvrdzujú rast počtu aj závažnosti incidentov.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Umelá inteligencia (AI) zásadne mení charakter kybernetických hrozieb. Umožňuje totiž automatizáciu útokov, pričom zvyšuje ich rozsah a efektivitu. Zlepšuje tiež presvedčivosť phishingu a škodlivého obsahu. V Správe o kybernetickej bezpečnosti v SR v roku 2025 to uviedol Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).
Úrad v správe skonštatoval, že štatistické údaje za minulý rok potvrdzujú rast počtu aj závažnosti incidentov. „Narastá počet aktívne zneužívaných zraniteľností, pričom skracovanie času medzi ich zverejnením a zneužitím zvyšuje tlak na rýchlosť reakcie. Tento trend bude pokračovať aj v roku 2026 a bude ďalej posilnený rozvojom AI,“ uviedol v správe.
Významnú úlohu bude v budúcom roku podľa NBÚ zohrávať aj ekonomický rozmer kybernetickej bezpečnosti, a to najmä v podobe zvyšovania investícií do ochrany kritickej infraštruktúry, zabezpečenia dodávateľských reťazcov a rozvoja vlastných technologických kapacít. „Neoddeliteľnou súčasťou tohto vývoja bude aj dôraz na rozvoj ľudského kapitálu, keďže nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti predstavuje dlhodobú výzvu. Riešenie si vyžaduje systematické posilňovanie vzdelávania na úrovni stredných a vysokých škôl, rozširovanie špecializovaných študijných programov a intenzívnejšiu spoluprácu s akademickou obcou,“ poukázal úrad.
Ako doplnil, celkový vývoj bude zároveň ovplyvnený geopolitickým posunom. Kybernetický priestor má vďaka nemu čoraz väčší význam. Kyberbezpečnosť sa bude v roku 2026 stále viac prelínať s obranou, zahraničnou politikou a ochranou hospodárskych záujmov.
Úrad v správe skonštatoval, že štatistické údaje za minulý rok potvrdzujú rast počtu aj závažnosti incidentov. „Narastá počet aktívne zneužívaných zraniteľností, pričom skracovanie času medzi ich zverejnením a zneužitím zvyšuje tlak na rýchlosť reakcie. Tento trend bude pokračovať aj v roku 2026 a bude ďalej posilnený rozvojom AI,“ uviedol v správe.
Významnú úlohu bude v budúcom roku podľa NBÚ zohrávať aj ekonomický rozmer kybernetickej bezpečnosti, a to najmä v podobe zvyšovania investícií do ochrany kritickej infraštruktúry, zabezpečenia dodávateľských reťazcov a rozvoja vlastných technologických kapacít. „Neoddeliteľnou súčasťou tohto vývoja bude aj dôraz na rozvoj ľudského kapitálu, keďže nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti predstavuje dlhodobú výzvu. Riešenie si vyžaduje systematické posilňovanie vzdelávania na úrovni stredných a vysokých škôl, rozširovanie špecializovaných študijných programov a intenzívnejšiu spoluprácu s akademickou obcou,“ poukázal úrad.
Ako doplnil, celkový vývoj bude zároveň ovplyvnený geopolitickým posunom. Kybernetický priestor má vďaka nemu čoraz väčší význam. Kyberbezpečnosť sa bude v roku 2026 stále viac prelínať s obranou, zahraničnou politikou a ochranou hospodárskych záujmov.