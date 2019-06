NBÚ bude pri kybernetickej bezpečnosti spolupracovať s odborníkmi

Prezident Globsecu Róbert Vass ocenil, že globálny think-tank so sídlom v Bratislave bude mať možnosť priamo prispieť k bezpečnosti na domácej pôde.

Bratislava 7. júna (TASR) - Pri témach kybernetickej bezpečnosti, ale aj fyzickej a objektovej bezpečnosti, bude Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) spolupracovať s think-tankom Globsec a profesijnými združeniami z týchto oblastí. Novozvolený riaditeľ NBÚ Roman Konečný to oznámil na bezpečnostnej konferencii Globsec 2019 v Bratislave.



"Som veľmi rád, že na Slovensku rastie komunita bezpečnostných expertov, ktorí prispievajú k zvyšovaniu našej bezpečnosti," poznamenal v tejto súvislosti Konečný. Prezident Globsecu Róbert Vass ocenil, že globálny think-tank so sídlom v Bratislave bude mať možnosť priamo prispieť k bezpečnosti na domácej pôde.



Možnosť spolupráce privítalo aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR. "Naši členovia vnímajú nové hrozby, ktorým čelí Slovensko. Preto vítame iniciatívu NBÚ, ktorý sa otvoril pre vzájomnú spoluprácu. Radi poskytneme kapacity a znalosti našich odborníkov pri zvyšovaní bezpečnosti Slovenska," uviedol prezident združenia Tibor Straka.



Straka zároveň pripomenul, že už v súčasnosti členovia združenia spolupracujú so slovenskými univerzitami. "Budeme radi, ak sa spolupráca prehĺbi a ako štát, tak aj akademici budú môcť zdieľať svoje know-how," konštatoval.



Informáciu riaditeľa NBÚ privítal aj predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB) Ivan Makatura. "Prehĺbenie spolupráce s NBÚ vnímame ako veľmi dôležitý krok k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti," povedal.