NBÚ: Kybernetické útoky budú v 2024 sofistikovanejšie pre využitie AI

Bratislava 9. januára (TASR) - Pre oblasť kybernetickej bezpečnosti na Slovensku bude v tomto roku dôležité zavedenie smernice, ktorá pomôže zvýšiť odolnosť online priestoru voči útokom. Tie by mali byť sofistikovanejšie aj pre využitie umelej inteligencie. Vyplýva to z prognóz očakávaného vývoja v tomto roku, ktoré analyzoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).



"Pre Slovensko a Európsku úniu bude jednou z najdôležitejších udalostí implementácia smernice NIS2, ktorej zavedenie pomôže zvýšiť odolnosť nášho kybernetického priestoru voči aktuálnym bezpečnostným hrozbám. K celoeurópskemu úsiliu prispeje aj legislatívny proces k tzv. kybernetickej solidarite. Jej cieľom bude posilnenie spolupráce členských krajín EÚ a zvýšiť ich odolnosť a schopnosť reagovať na závažné bezpečnostné hrozby," uviedol NBÚ.



Úrad napriek technologickému rozvoju neočakáva prudkú zmenu nárastu už existujúcich hrozieb, ale skôr pokračovanie dlhodobých trendov. Patrí sem napríklad šírenie škodlivých kódov, útoky sociálneho inžinierstva, útoky smerujúce na zneprístupnenie služieb a zneužívanie zraniteľností.



Miernu zmenu bude podľa NBÚ možné očakávať v spôsoboch, akými útoky prebiehajú, a to v ich väčšej komplexnosti a sofistikovanosti vďaka využitiu moderných nástrojov. "Útokov bude viac, budú premyslenejšie. Hlavnými cieľmi budú vydieranie a obohatenie sa najmä vo virtuálnych menách. Nepôjde iba o typický ransomvér, teda škodlivý kód, ktorý obeti zašifruje súbory a útočník následne požaduje platbu výmenou za poskytnutie dešifrovacieho kľúča," priblížil riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Jaroslav Ďurovka.



Ako uviedol úrad, nebude možné očakávať zásadné zmeny vo vzťahoch svetových mocností, a preto ani zásadnú zmenu v motivácii vykonávať kybernetické útoky. "Aj v tomto roku sa očakávajú útoky, ako aj hybridné kampane APT skupín naviazaných na ruskú, čínsku alebo severokórejskú vládu," dodal Ďurovka.



Pretrvávajúcim problémom bude podľa prognózy aj nedostatok kvalifikovaných a skúsených odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti na trhu práce.