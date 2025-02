NBÚ: Na registráciu prevádzkovateľa základnej služby zostávajú dva dni

Bratislava 21. februára (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) pripomenul, že na registráciu prevádzkovateľa základnej služby zostávajú posledné dva dni. Od začiatku tohto roka totiž platí nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, podľa ktorého majú jednotlivé subjekty povinnosť oznámiť NBÚ, že podľa nových kritérií legislatívy patria medzi prevádzkovateľov základnej služby (PZS).



"Prevádzkovateľom základnej služby je v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti subjekt, ktorý je zapísaný v registri prevádzkovateľov základnej služby. Vychádza sa najmä z princípu samoidentifikácie subjektu - prevádzkovateľ musí spadať pod kritériá uvedené v zákone o kybernetickej bezpečnosti," vysvetlil úrad.



Zákonné kritériá si môžu organizácie preveriť prostredníctvom indikatívnej pomôcky zverejnenej NBÚ. Úrad však v tejto súvislosti zdôraznil, že nejde o právne záväzný výsledok.



Oznámenie môžu subjekty poslať formulárom cez ústredný portál verejne správy. NBÚ následne oznámi zápis služby do registra PZS prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti (JISKB) a zároveň mu toto oznámenie doručí aj do elektronickej schránky.



"Ak ste boli prevádzkovateľom základnej služby ku konca roka 2024, automaticky patríte medzi prevádzkovateľov kritickej základnej služby. Úradu to hlásiť nemusíte. Rovnaký princíp platí aj pre poskytovateľov digitálnej služby," pripomenul úrad.