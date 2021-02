NBÚ podporuje výzvu na dôkladnejšiu kontrolu v štátnom IT

Bratislava 4. februára (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) podporuje výzvu združenia Slovensko.Digital, ktoré volá po transparentnejšom obstarávaní a dôkladnejšej kontrole v štátnom IT. Informoval o tom hovorca NBÚ Peter Habara.



Úrad v uplynulých rokoch podľa Habaru deklaruje ochotu komunikovať o svojej činnosti smerom k verejnosti, ktorá má právo vedieť, ako štát spravuje verejné financie. "NBÚ sa priebežne zapája do viacerých projektov, ktoré prispievajú k efektivite procesov a bezpečnosti krajiny. Všetky zmluvy alebo faktúry, ktoré s nimi súvisia, sú verejnosti dostupné v centrálnom registri zmlúv (CRZ)," podotkol Habara a dodal, že utajované sú len niektoré detaily prevažne technického charakteru.



"Napríklad projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, ktorého sme partnerom, sme pokojne mohli robiť celý v utajovanom režime. Umožňuje nám to výnimka zo zákona. Napriek tomu sa ho snažíme robiť čo najtransparentnejšie a výnimku aplikujeme len na nutné prvky," vysvetlil riaditeľ NBÚ Roman Konečný s tým, že je podľa neho logické, že niektoré technické detaily musia byť utajené z bezpečnostných dôvodov.



NBÚ poskytuje podľa svojich slov maximálnu súčinnosť kontrolným orgánom, spomínaný projekt napríklad momentálne preveruje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).



Zákon o verejnom obstarávaní však umožňuje výnimky, keď inštitúcia pri zákazke, súťaži návrhov alebo koncesii musí použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo keď je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov krajiny.



"NBÚ si plne uvedomuje, že aj navonok zákonné postupy sa dajú zneužívať na nekalé úmysly, korupciu a obohacovanie sa na úkor štátu," uzavrel Habara s tým, že úrad preto dlhodobo deklaruje ambíciu zvyšovať transparentnosť, aktívne komunikovať s médiami, ale aj s odbornou či laickou verejnosťou.