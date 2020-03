Situáciu s novým koronavírusom môžu využiť kyberútočníci

Bratislava 16. marca (TASR) - Situáciu súvisiacu so šírením nového koronavírusu môžu využiť kyberútočníci, aby napadli infraštruktúru organizácie. Nevyhnutné je preto poučiť zamestnancov o riziku kybernetických útokov a všetky incidenty hlásiť Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ktorý vydal aj bezpečnostné odporúčania pre prevádzkovateľov základných služieb. TASR o tom informoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).



Cieľom odporúčaní je zabezpečiť kontinuitu služieb a zároveň chrániť zamestnancov. Patrí medzi ne napríklad rozdelenie úloh na tie, ktoré si vyžadujú prítomnosť zamestnanca v budove a tie, ktoré sú neviazané na lokalitu, identifikovanie kľúčových prevádzkových rol alebo vykonávanie pracovných porád elektronickou formou.



Na riziko hekerských útokov v čase šírenia nákazy upozorňuje aj spoločnosť Binary Confidence. Zdravotníckym zariadeniam, verejným inštitúciám i strategickým podnikom ponúka pomoc pri zvládaní kybernetických incidentov s využitím svojho akreditovaného CSIRT tímu. „Ponúkame možnosť vzdialeného monitorovania ich systémov na správu a zaznamenávanie IT bezpečnostných udalostí (SIEM) a to nonstop 24 hodín, sedem dní v týždni počas celého obdobia karantény,” konštatuje odborník spoločnosti Pavol Draxler.



Bežní občania môžu posielať podozrivé phishingové maily alebo informácie o podozrivých webstránkach v súvislosti s COVID-19 na mail korona@binconf.com. Experti na kyberbezpečnosť tak dúfajú, že sa im podarí eliminovať priam "hyenistické správanie" ľudí, ktorí chcú profitovať na globálnom stave núdze.