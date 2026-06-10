< sekcia Ekonomika
Národný bezpečnostný úrad stojí za posudkom k portálu Slovensko.sk
Rešpektuje právo jednotlivých rezortov vyjadriť sa k obsahu správy, odmieta však tvrdenia, že by jej závery boli nepresné alebo neodborné.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu k portálu Slovensko.sk. Rešpektuje právo jednotlivých rezortov vyjadriť sa k obsahu správy, odmieta však tvrdenia, že by jej závery boli nepresné alebo neodborné. Uviedol to úrad v stredu vo vyjadrení na sociálnej sieti.
Pripomenul, že správu k portálu Slovensko.sk vypracovala spoločná pracovná skupina zložená zo zástupcov NBÚ, Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS). Spravili tak na základe uznesenia vlády SR k informácii o kritickom stave a rizikách ohrozenia funkčnosti portálu Slovensko.sk. Nezávislé posúdenie bolo zamerané na bezpečnostné a prevádzkové riziká súvisiace s plánovanou modernizáciou.
„Národný bezpečnostný úrad stojí za závermi tejto pracovnej skupiny. Zistenia uvedené v správe vychádzajú zo štandardných metodických postupov a z dokumentácie, podkladov a informácií, ktoré boli pracovnej skupine v rámci hodnotenia predložené,“ konštatoval NBÚ.
Úrad považuje odbornú diskusiu za prirodzenú súčasť procesu. „Zároveň však odmieta tvrdenia, že by závery expertíznej správy boli nepresné alebo neodborné. Pracovná skupina postupovala nezávisle, vecne a v súlade so svojimi odbornými kompetenciami s cieľom identifikovať riziká a prispieť k prijatiu riešení, ktoré budú v najlepšom záujme štátu a občanov,“ zdôraznil NBÚ.
Úrad je tiež pripravený pokračovať v konštruktívnej spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi s cieľom dosiahnuť bezpečné, efektívne a transparentné riešenie pre ďalší rozvoj a prevádzku Slovensko.sk.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že posudok o funkčnosti Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk, ktorý bol vypustený zo stredajšieho rokovania vládneho kabinetu, je faktograficky zlý. Avizoval, že v krátkom čase budú spolu rokovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) so zástupcami VS, SIS a NBÚ o tom, aký by bol najlepší postup v prípade obnovy Slovensko.sk.
Pripomenul, že správu k portálu Slovensko.sk vypracovala spoločná pracovná skupina zložená zo zástupcov NBÚ, Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS). Spravili tak na základe uznesenia vlády SR k informácii o kritickom stave a rizikách ohrozenia funkčnosti portálu Slovensko.sk. Nezávislé posúdenie bolo zamerané na bezpečnostné a prevádzkové riziká súvisiace s plánovanou modernizáciou.
„Národný bezpečnostný úrad stojí za závermi tejto pracovnej skupiny. Zistenia uvedené v správe vychádzajú zo štandardných metodických postupov a z dokumentácie, podkladov a informácií, ktoré boli pracovnej skupine v rámci hodnotenia predložené,“ konštatoval NBÚ.
Úrad považuje odbornú diskusiu za prirodzenú súčasť procesu. „Zároveň však odmieta tvrdenia, že by závery expertíznej správy boli nepresné alebo neodborné. Pracovná skupina postupovala nezávisle, vecne a v súlade so svojimi odbornými kompetenciami s cieľom identifikovať riziká a prispieť k prijatiu riešení, ktoré budú v najlepšom záujme štátu a občanov,“ zdôraznil NBÚ.
Úrad je tiež pripravený pokračovať v konštruktívnej spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi s cieľom dosiahnuť bezpečné, efektívne a transparentné riešenie pre ďalší rozvoj a prevádzku Slovensko.sk.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že posudok o funkčnosti Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk, ktorý bol vypustený zo stredajšieho rokovania vládneho kabinetu, je faktograficky zlý. Avizoval, že v krátkom čase budú spolu rokovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) so zástupcami VS, SIS a NBÚ o tom, aký by bol najlepší postup v prípade obnovy Slovensko.sk.