NBÚ: Verejná wifi na dovolenkách môže byť nástrojom hekerov

Bratislava 13. júla (TASR) - Verejné siete wifi sú podceneným rizikom pre dovolenkárov v zahraničí. Najmä nezabezpečené a neznáme siete môžu byť nástrojom pre hekerov. Oboznámenosť s hekerským technikami a opatrnosť však môžu zabrániť väčšine kybernetických útokov. Na spôsoby, ako svoje mobilné zariadenia ochrániť, upozorňuje Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).



Siete wifi môžu byť zneužité niekoľkými spôsobmi. Útočník môže zneužiť existujúce verejné siete na to, aby sa dostal do internetbankingu turistu, alebo v technike "honeypot" vytvoriť svoju vlastnú podvodnú sieť, do ktorej sa obeť prihlási.



S pripájaním sa na verejné wifi siete sa podľa NBÚ spája hneď niekoľko rizík. Heker sa môže dostať do pripojeného zariadenia a sledovať všetko, čo robíte. Vďaka útoku, ktorý sa nazýva man in the middle, vidí obsah konverzácií či prihlasovacie a citlivé údaje. V prípade technicky zručných útočníkov je možné aj zanechanie malvéru na zasiahnutých mobilných zariadeniach.



Na osobnú ochranu NBÚ odporúča niekoľko jednoduchých krokov. Dovolenkári by sa mali vyhýbať verejným wifi sieťam, a preto si vypnúť automatické pripájanie na wifi. Pokiaľ je pripojenie nutné, bezpečnejšie sú siete s heslom a stránky, ktorých odkaz sa začína písmenami HTTPS a symbolom visiaceho zámku. NBÚ tiež odporúča vynechať citlivé operácie, ako napríklad nakupovanie on-line, internetbanking alebo zadávanie prihlasovacích údajov.



Dodatočné zabezpečenie poskytujú systémy multifaktorovej autentifikácie (MFA) a virtuálnej privátnej siete (VPN). Dôležité sú aj základné pravidlá kybernetickej bezpečnosti, ako napríklad používanie silných hesiel, odhlasovanie sa z osobných účtov a fyzická ochrana mobilných zariadení.