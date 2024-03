Šan-ťie: Rast čínskej ekonomiky v roku 2024 o asi 5 % je dosiahnuteľný

Peking 6. marca (TASR) - Cieľ Číny dosiahnuť v roku 2024 hospodársky rast o približne 5 % je v súlade s ekonomickým potenciálom krajiny. Vyhlásil to v stredu Čeng Šan-ťie, šéf Národnej komisie pre rozvoj a reformy (NDRC) na okraj výročného zasadania parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čeng Šan-ťie na spoločnom brífingu s čínskym ministrom financií, ministrom obchodu, šéfom centrálnej banky a šéfom regulačného úradu cenných papierov pritom povedal, že druhá najväčšia svetová ekonomika očakáva dobré výsledky v 1. štvrťroku.



Zdôraznil, že cieľ hospodárskeho rastu v tomto roku je v súlade s požiadavkami päťročného plánu a zodpovedá potenciálu ekonomiky, čo z neho robí pozitívny a dosiahnuteľný cieľ.



V utorok (5.3.) čínsky premiér Li Čchiang v správe pre Národný ľudový kongres oznámil, že tohtoročný cieľ hospodárskeho rastu Číny bude približne 5 %. To je podľa mnohých analytikov ambiciózny cieľ a na jeho dosiahnutie je potrebné zaviesť oveľa viac stimulov.



"Komplexná analýza ukazuje, že sa dá očakávať, že ekonomika bude mať dobrý 1. štvrťrok," povedal Čeng Šan-ťie s odvolaním sa na februárové údaje zo sektorov výroby a služieb.



Uviedol tiež, že čínsky vývoz za obdobie január až február vzrástol o 10 %, ale nepovedal, či to bolo v jüanoch alebo v amerických dolároch. Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters, odhadujú, že export v prvých dvoch mesiacoch 2024 vzrástol medziročne len o 1,9 %, čo by bolo spomalenie oproti decembru.



Guvernér čínskej centrálnej banky Pchan Kung-šeng na tlačovej konferencii zase povedal, že banka drží jüan v zásade stabilný a má "k dispozícii bohaté nástroje menovej politiky". Dodal, že po januárovom znížení úrokov o 50 bázických bodov, ktoré bolo najväčšie za dva roky, stále existuje priestor na zmiernenie požiadaviek na pomer povinných minimálnych rezerv bánk.



Neuspokojivé zotavovanie sa Číny po pandémii ochorenia COVID-19 vyvolalo pochybnosti o základoch jej ekonomického modelu a zvýšilo stávky na odhalenie ďalších vládnych stimulov na parlamentnom stretnutí vysokých politikov.



Čínska ekonomika v minulom roku čelila podpriemernému rastu uprostred hlbokej krízy v realitnom sektore a pre zadržiavanie výdavkov opatrných spotrebiteľov. Okrem toho zahraničné firmy sa zbavujú majetku v Číne, výrobcovia bojujú o kupcov a lokálne vlády zápasia s obrovským dlhovým zaťažením.



Aktivita v čínskom výrobnom sektore vo februári klesla už piaty mesiac po sebe - podľa oficiálneho prieskumu z minulého týždňa. Sektor služieb však ukázal mierne známky zlepšenia.