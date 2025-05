NDS a Česmad hovorili o novom mýte, ktoré prinesie európska smernica

Bratislava 14. mája (TASR) - Vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa k téme mýtnych poplatkov stretlo so zástupcami združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia. Hovorili spolu o transpozícii európskej smernice, podľa ktorej bude výška mýta po novom zohľadňovať aj emisie oxidu uhličitého (CO2). V stredu o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



„Za Národnú diaľničnú spoločnosť oceňujeme profesionálny a konštruktívny prístup združenia Česmad Slovakia, ktoré je pre nás významným partnerom najmä pri informovaní dopravcov o takýchto zmenách,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.



NDS pripomenula, že od 1. júla vstupuje na Slovensku do platnosti minuloročná novelizácia zákona o mýte, ktorá transponuje európsku smernicu Eurovignette. Nové celoeurópske pravidlá výberu mýta zvýhodňujú nákladné vozidlá, ktoré majú nižší vplyv na životné prostredie, informovali diaľničiari. Dopravcovia si prostredníctvom stránky www.emyto.sk môžu už teraz preveriť, do akej emisnej triedy ich vozidlá patria.



Podľa nových pravidiel sa bude vo výpočte mýta pre nákladnú dopravu zohľadňovať aj kategorizácia vozidiel do piatich emisných tried. Do najnižšej emisnej triedy automaticky patria všetky nákladné vozidlá a vozidlá v kategórií M2 a M3, ktoré boli prvýkrát zapísané do evidencie vozidiel pred 1. júlom 2019. Výnimkou sú vozidlá poháňané čistou elektrickou energiou alebo vodíkom, tie sú automaticky zaradené do najvyššej emisnej triedy.



„Česmad Slovakia považuje za kľúčové, aby bol výber mýta efektívny a financie sa dostali naspäť do infraštruktúry. Dôležité bude zabezpečiť dôslednú kontrolu dodržiavania pravidiel a zamedziť špekulatívnym praktikám, ktoré v minulosti poškodzovali svedomitých dopravcov. Spôsob výpočtu sadzieb mýta a kategorizáciu emisných tried určuje smernica EÚ, dopravcovia ju neovplyvnia, čo však môžu urobiť, je, že nárast mýta premietnu do cien za prepravu, v čom im združenie bude pomáhať,“ uviedol prezident združenia Pavol Piešťanský.



Podľa NDS sa prevádzkovateľom novších nákladných vozidiel, ktoré boli do evidencie zaradené prvýkrát po 1. júli 2019, odporúča skontrolovať si zaradenie do správnej emisnej triedy. V prípade, že budú mať nárok na zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2, môžu o preradenie požiadať elektronicky.