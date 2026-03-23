NDS: Ak dovolí počasie, dočkáme sa štvorpruhu do hlavného mesta
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Doprava po diaľnici D1 pri Bratislave v smere do hlavného mesta sa zásadne sprehľadní a zjednoduší. Motoristi cestujúci do Bratislavy sa vrátia z dočasnej obchádzkovej vetvy na zrekonštruovanú D1. Presmerovanie dopravy si však vyžiada jednosmernú uzáveru diaľnice. Ak to počasie umožní, uzávera prebehne už tento víkend, informovala v pondelok Národná diaľničná spoločnosť.
Uzávera výlučne v smere do Bratislavy je podľa diaľničiarov aktuálne plánovaná od štvrtka (26. 3.) až do nedele (29. 3.). V prípade vhodného počasia sa začne vo štvrtok večer o 22.00 h a práce potrvajú do nedeľného večera.
„Diaľnica sa uzatvorí od križovatky Bernolákovo na Triblavine po bratislavské Zlaté piesky. V opačnom smere ostáva doprava nezmenená. Posledné slovo však bude mať počasie. V prípade silného dažďa nebude možné vyznačovať vodorovné dopravné značenie a uzávera sa tak odloží na iný víkend,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS s tým, že o tom budú informovať.
Projekt rozšírenia D1 pri Bratislave a prepojenie diaľnice s obchvatom na D4 sa tak posúva do predfinálnej fázy. Vďaka postupujúcim prácam už motoristom slúžia štyri nové vetvy, historicky prvá štvorpruhová vozovka na Slovensku či nový most medzi Chorvátskym Grobom a starou Seneckou cestou.
V týchto týždňoch sa dokončuje rekonštrukcia pôvodnej D1. Prvýkrát by sa po zrekonštruovanej diaľnici mohli motoristi v smere od Trnavy do Bratislavy previesť počas posledných marcových dní. Rovnako im už bude slúžiť plnohodnotný štvorpruh medzi križovatkou Bernolákovo (Triblavina) a križovatkou Ivanka sever.
„Hovoríme síce o rekonštrukcii, no reálne sa pôvodná diaľnica od križovatky Bernolákovo až po Zlaté piesky v podstate zbúrala a postavila nanovo. Ide o úsek, ktorý slúžil motoristom od roku 1975. Po polstoročí už kapacitne ani technicky nestačil súčasným dopravným nárokom hlavného mesta,“ podotkol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Navrátenie dopravy na zrekonštruovanú diaľnicu podľa NDS zásadne zjednoduší vstup do Bratislavy, ktorý je vedený po dočasných obchádzkových vetvách popri diaľnici.
„Treba však podotknúť, že síce ide o časovo najnáročnejšiu, no predovšetkým predposlednú takto komplikovanú uzáveru D1 v smere do Bratislavy,“ povedal investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Počas uzávery je súbežne naplánovaných niekoľko druhov prác nevyhnutných pre odovzdanie úseku motoristom. Pri Vajnorskom jazere prebehne frézovanie vozovky a položia sa nové asfaltové vrstvy. Práve to je podľa diaľničiarov časovo najnáročnejšia činnosť. Technologický postup si vyžaduje prestávky medzi kladením jednotlivých asfaltových vrstiev a tieto prestávky nie je možné obísť ani vynechať.
„Počas uzávery prebehne aj montáž takmer desiatich ťažkotonážnych konštrukcií portálov a osadenie veľkoplošných trvalých a premenných dopravných značení na D1 v smere do Bratislavy. Stavebné mechanizmy budú presúvať diaľničné zariadenia v celkovej váhe presahujúcej 100 ton,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS. Následne preznačia niekoľko kilometrov vodorovného dopravného značenia.
