NDS: Ak nezdražíme známky, diaľnice budú ako cesty tretej triedy

Bratislava 5. januára (TASR) - Dvadsaťpercentné zvýšenie cien za diaľničné známky, na ktoré si vodiči zvykajú od 1. januára, by mohlo byť postačujúce. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko v bilančnom rozhovore na sociálnej sieti ministerstva dopravy konštatoval, že zaplatiť 60 eur za ročnú známku vníma ako optimálne. Posledné zdraženie mohli vodiči registrovať pred viac ako desiatimi rokmi.



Zvýšenie cien za diaľničné známky, ktoré navrhlo Ministerstvo dopravy (MD) SR, schválil vládny kabinet ešte vlani v decembri. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vtedy upozorňoval, že cena diaľničných známok sa naposledy zvyšovali v roku 2011, pričom odvtedy majú motoristi k dispozícii dovedna 300 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest.



"Môžeme uvažovať, že nebudeme ceny zvyšovať ďalších 10 rokov, ale raz narazíme do bodu, kde už budú trhliny na asfaltoch a naše diaľnice budú vyzerať ako cesty druhej a tretej triedy," varoval Jacko.



Pri ročných a 365-dňových známkach si šoféri od 1. januára priplatia 10 eur. Namiesto 50 eur stoja po novom 60 eur. Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je o tri eurá drahšia a stojí 17 eur. Známka s desaťdňovou platnosťou zdražela o dve eurá na 12 eur. Peniaze vybrané na zvýšených poplatkoch majú NDS pomôcť akcelerovať investície do opráv a údržby rýchlostných ciest, diaľnic a mostov v jej správe.



Národná diaľničná spoločnosť, a. s., vznikla v roku 2005 a jej 100 % akcionárom je štát prostredníctvom MD SR. Spoločnosť plánuje, stavia a udržiava diaľnice a spolupodieľa sa aj na zabezpečovaní spoplatnenia cestnej infraštruktúry.