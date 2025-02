NDS: Bezpečnostné prvky pomohli znížiť počet diaľničiarov v ohrození

Bratislava 6. februára (TASR) - Počet situácií, v ktorých sa v ohrození na diaľniciach pri výkone svojho povolania ocitli pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), vlani klesol o 30 %. Prispieť k tomu mali nové bezpečnostné prvky, ktoré NDS počas minulého roka zaviedla. NDS o tom informovala vo štvrtok.



"Aktualizácia postupov, dopĺňanie bezpečnostných prvkov, používanie vysoko reflexných pracovných prostriedkov a odevov, ale aj využívanie inovácií v oblasti bezpečnosti na cestách priniesli želaný efekt," zhodnotil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



NDS na zabezpečenie pracoviska používa viaceré bezpečnostné prvky a zariadenia. Medzi nimi sú varovné a signálne prahy z dopravných kužeľov, smerovacie dosky s výstražným svetlom, predzvestné svetelné šípky, pojazdné uzávierkové tabule, prenosné svetelné šípky, LED panely na vozidlách diaľničnej patroly, výstražné LED rampy a majáky, zvislé dopravné značenie či radary so skutočnou rýchlosťou, vymenovali diaľničiari. Pracovisko býva takisto zabezpečené ťažkými vozidlami či autami s pojazdnou uzávierkovou tabuľou. Po novom pracovníkov NDS pri práci na diaľnici ochraňujú pred nárazom a zranením aj betónové zvodidlá.



"Benefitom v kontexte ochrany našich zamestnancov je to, že betónové zvodidlo zabráni vniknutiu cudzieho vozidla do priestorov pracoviska a naše ťažké vozidlo, či už s vodičom, alebo bez vodiča, tak nie je potrebné na pracovisku a môže vykonávať činnosť na inom mieste," doplnil Droppa.



Pri prácach na diaľnici pribudli aj špeciálne vozidlá na rozkladanie LED svetelných plôch s informáciami o mimoriadnych udalostiach na diaľnici, zníženej rýchlosti či o práci na ceste. "Automatizovaná manipulácia s takýmito modulmi prispieva k tomu, aby pracovník Národnej diaľničnej spoločnosti nevstupoval na vozovku a nebol v ohrození," priblížila NDS. K lepšej informovanosti vodičov a zvýšeniu bezpečnosti podľa diaľničiarov prispieva aj nové dopravné značenie s informáciami o tom, ako správne vytvoriť uličku záchrany.



"Zároveň investovala Národná diaľničná spoločnosť aj do zlepšenia výbavy vozidiel diaľničnej patroly. Po novom sú ich súčasťou aj AED prístroje. AED defibrilátory (automatizované externé defibrilátory) sú zdravotnícke prístroje určené na záchranu života pri náhlej zástave srdca," uzavrela NDS.