NDS bude v máji a júni pokračovať v pravidelnej údržbe tunelov

Bratislava 26. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude v máji a júni pokračovať v pravidelnej údržbe a servise tunelov po Slovensku. V nasledujúcich týždňoch čaká údržba tunely Šibenik, Svrčinovec, Poľana, Žilina, Ovčiarsko, Bôrik, Branisko, Považský Chlmec a podjazd Lučivná. V čase údržby budú tunely uzavreté a doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. NDS o tom informovala v piatok.



"Národná diaľničná spoločnosť sa snaží neustále zefektívňovať proces pravidelnej údržby a servisu tunelov naprieč Slovenskom. Lepším plánovaním jednotlivých údržbových prác sú súčasné uzávery v porovnaní s minulými rokmi o pár desiatok hodín kratšie a práce sú nastavené tak, aby servis prebiehal počas nočných hodín a čo v najmenšej miere ovplyvňoval motoristov," uviedli diaľničiari.



Údržba tunelov sa začne v tuneli Šibenik v dňoch 3. až 5. mája. V rovnakom termíne budú diaľničiari vykonávať servis i v tuneloch Svrčinovec a Poľana. Tunely Žilina a Ovčiarsko čaká pravidelná údržba od 9. do 12. mája. Nasledovať bude tunel Bôrik v dňoch od 14. do 17. mája a 21. až 22. mája (rezerva), vždy v čase od 20.00 h do 06.00 h. V tuneli Branisko budú servis vykonávať od 17. do 22. mája, nasledovať bude od 23. do 26. mája Považský Chlmec.



Sériu pravidelných údržbových prác ukončia diaľničiari v podjazde Lučivná, a to 22. júna od 08.00 h do 18.00 h v ľavej tunelovej rúre smerom na Žilinu a 23. júna v rovnakom čase v pravej tunelovej rúre v smere na Prešov.