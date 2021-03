NDS: Búracie práce na diaľničnom moste Podbanské sa začali

Liptovský Hrádok 26. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok večer spustila búracie práce na ľavom diaľničnom moste Podbanské pri Liptovskom Hrádku. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Diaľničiari informovali, že búracie práce by mali trvať do sobotňajšieho (27. 3.) rána. V súvislosti s realizáciou uzavreli diaľnicu D1 v úseku mosta Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok. Uzávera sa týka aj cesty druhej triedy pod mostným objektom.



Búranie a výstavbu nového diaľničného mosta avizoval začiatkom februára tohto roka minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Most bol podľa neho v havarijnom stave a dlho znepríjemňoval život motoristom. Pripomenul, že NDS vysúťažila zhotoviteľa koncom roka 2020.