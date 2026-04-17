NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Podľa NDS pôjde približne o úsek R1 od obce Trnavá Hora až po križovatku Hronská Breznica.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. apríla (TASR) - Časť rýchlostnej cesty R1 medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom dostane nový povrch. Špeciálny emulzný mikrokoberec, ktorý vyrovná povrch vozovky, pribudne v smere od Nitry do Zvolena na rýchlom jazdnom pruhu, a to na vyše piatich kilometroch cesty. Informoval o tom odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že práce si vyžiadajú čiastočné obmedzenie.
Podľa NDS pôjde približne o úsek R1 od obce Trnavá Hora až po križovatku Hronská Breznica. Práce začnú v pondelok 20. apríla a potrvajú necelé dva týždne, premávka bude počas nich vedená v pomalom jazdnom pruhu.
Emulzný mikrokoberec sa používa na špeciálnu povrchovú úpravu ciest. Takáto údržba vozovky má podľa NDS viacero benefitov, napríklad zvýšenie drsnosti vozovky a vyrovnanie drobných nerovností na povrchu. „Prax ukazuje, že aj menšie údržbové práce vedia výrazne prispieť k predĺženiu životnosti vozovky. Platí jednoduché pravidlo - čím starostlivejšie pristupujeme k cestám v našej správe, tým neskôr budeme musieť pristúpiť k ich hĺbkovej rekonštrukcii, ktorá je už však nákladnejšia,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
