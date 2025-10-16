< sekcia Ekonomika
NDS cez víkend dokončí úpravu značenia na diaľnici D1 pri Dubnej Skale
Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse v smere na Bratislavu, v úseku medzi križovatkami Martin 1 a Dubná Skala.
Autor TASR
Martin 16. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas víkendu dokončí práce na diaľnici D1 pri Martine. Tento víkend budú meniť zvislé dopravné značenie pri Dubnej Skale. Pre zachovanie bezpečnosti a plynulosti premávky bude tento úsek počas víkendu uzatvorený. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse v smere na Bratislavu, v úseku medzi križovatkami Martin 1 a Dubná Skala. Práce sa začnú v sobotu 18. októbra v ranných hodinách a sú naplánované do nedele 19. októbra do večera. „Budú spočívať vo výmene zvislého dopravného značenia. Okrem iného sa bude meniť aj veľkoplošné portálové dopravné značenie, čo by popri živej doprave nebolo možné bezpečne vykonať,“ uviedli z NDS.
Počas prác bude doprava vedená cez križovatku Martin 1 na privádzač R3 a pokračovať bude po ceste I/18 na Dubnú Skalu. Na zjazde z R3 bude zachovaný výjazd v smere na Turany, avšak výjazd na Žilinu bude uzavretý.
