NDS chce odovzdať D1 pri Ružomberku v lete
Výstavba druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 v dĺžke viac ako 10 kilometrov sa podľa očakávania diaľničiarov môže predĺžiť približne o pol roka.
Autor TASR
Bratislava 5. apríla (TASR) - Takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, ktorého súčasťou bude tunel Čebrať v dĺžke 3,6 kilometra, by mal byť sprevádzkovaný v letných mesiacoch tohto roka. Ako pre TASR uviedol investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Július Mihálik, stavebne sú prakticky hotoví, prebiehajú kolaudačné konania, komplexné skúšky tunela Čebrať. Posledné, čo ich tam limituje, je sanácia zosuvu pod hradom Likavka. Ten zabránil odovzdaniu obchvatu Ružomberka do užívania motoristom v závere minulého roka.
„Celý úsek je geologicky veľmi komplikovaný, objavilo sa tam viacero zosuvov. Posledný zosuv, ktorý sa nám nepodarilo stabilizovať, je pod hradom Likavka. Mal by byť stabilizovaný, potrebujeme tam vykonať len nutné opravy,“ uviedol Mihálik.
Spomínaný úsek D1 by sa podľa neho mohlo podariť sprevádzkovať počas tohtoročných letných prázdnin. „Konkrétny dátum bude známy, až keď bude známe aj definitívne riešenie všetkých opravných prác. Sú tam komplikované technické veci ohľadom mostných záverov, ložísk, ktoré budeme musieť preprojektovať a následne dodať. Predpokladám, že do leta by sa to mohlo podariť,“ dodal investičný riaditeľ NDS.
V prípade obstarávaného 13,5-kilometrového úseku D1 Turany - Hubová, vrátane tunelov Korbeľka a Havran, poslednej nerozostavanej časti D1 medzi Bratislavou a Košicami, je cieľom diaľničiarov dať ho čo najskôr do výstavby. A to po výbere zhotoviteľa výstavby, na ktorého beží nový tender súčasne s predošlým pre súdny spor s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý nariadil prvý zrušiť pre porušenie pravidiel verejného obstarávania.
„Je to komplikovaný úsek, ktorého výstavba bude trvať rádovo šesť rokov. Treba ho doprojektovať. Ak sa nám to podarí v priebehu roka dosúťažiť, budeme veľmi radi, ak by sa ešte v budúcom roku zmluva podpísala,“ uviedol Mihálik.
Výstavba druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 v dĺžke viac ako 10 kilometrov, ktorá mala trvať pôvodne do konca roka 2027, sa podľa očakávania diaľničiarov môže predĺžiť približne o pol roka.
„Zatiaľ sme v očakávaní toho, že sprejazdnenie úseku bude rádovo posunuté do leta 2028. Je to dôsledok opäť komplikovanej geológie. Museli sme sanovať zosuv na východnom portáli tunela Okruhliak, pri ktorom, keď sa začal odťažovať, sa objavila geologická porucha,“ priblížil situáciu Mihálik.
Geológia na tomto úseku je podľa neho komplikovanejšia ako v predchádzajúcich prešovských tuneloch. „Posúvame sa do iného geologického prostredia oproti tunelu Bikoš a tunelu Prešov,“ dodal.
