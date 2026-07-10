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NDS chce prebrať správu výberu mýta od SkyTollu do vlastných rúk
Tým sa zníži nákladovosť výberu mýta na úroveň okolitých štátov, informovali v piatok z odboru mediálnej komunikácie diaľničiarov.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už nepredĺži zmluvu so spoločnosťou SkyToll o správe výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony. Intenzívne pracuje na tom, aby v budúcom roku výber mýta zastrešila vo vlastnej réžii. Tým sa zníži nákladovosť výberu mýta na úroveň okolitých štátov, informovali v piatok z odboru mediálnej komunikácie diaľničiarov.
Minulý mesiac vypršala lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom mýta na rok 2027. NDS túto možnosť nevyužila, robí všetko pre to, aby od budúceho roka mala výber mýta vo vlastných rukách.
„V budúcom roku, po prevzatí správy výberu mýta do rúk NDS, dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. Či už v oblasti provízie alebo celkových služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta,“ uviedol člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Pri prechode na nové nastavenie výberu mýta sa diaľničiarom už podarilo dosiahnuť prvý významný míľnik v roku 2024. V marci sa prelomil monopol jednej súkromnej spoločnosti pri výbere mýta na Slovensku, keďže na trhu pribudli medzinárodní poskytovatelia mýtnych služieb. Dopravcovia si už môžu vybrať spoločnosť, prostredníctvom ktorej budú platiť mýto.
„Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na slovenskom mýtnom trhu pôsobia ďalší štyria medzinárodní poskytovatelia. Prostredníctvom nich sa vyberie takmer 64 % z celkového objemu mýta. Túto skutočnosť rovnako ocenili štátni kontrolóri v protokole o výsledku kontroly,“ priblížili diaľničiari.
NDS v roku 2024 už prevzala od SkyTollu systém predaja diaľničných známok. Aktuálne pokračuje na vývoji informačného systému, ktorý bude v jej vlastníctve.
„Majetkové záujmy štátu sú plne chránené, keďže celý systém, komponenty a dáta prechádzajú do výlučného vlastníctva NDS,“ konštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v protokole o výsledku kontroly z roku 2026.
Rovnako štátni kontrolóri potvrdili, že nové nastavenie výberu mýta zásadným spôsobom zníži výšku provízie, ktorá síce v posledných rokoch postupne klesala, napriek tomu je aktuálne nevyhovujúca. „Nová zmluva s konzorciom sľubuje výrazne nižšiu výšku provízie,“ uviedol NKÚ.
Minulý mesiac vypršala lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom mýta na rok 2027. NDS túto možnosť nevyužila, robí všetko pre to, aby od budúceho roka mala výber mýta vo vlastných rukách.
„V budúcom roku, po prevzatí správy výberu mýta do rúk NDS, dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. Či už v oblasti provízie alebo celkových služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta,“ uviedol člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Pri prechode na nové nastavenie výberu mýta sa diaľničiarom už podarilo dosiahnuť prvý významný míľnik v roku 2024. V marci sa prelomil monopol jednej súkromnej spoločnosti pri výbere mýta na Slovensku, keďže na trhu pribudli medzinárodní poskytovatelia mýtnych služieb. Dopravcovia si už môžu vybrať spoločnosť, prostredníctvom ktorej budú platiť mýto.
„Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na slovenskom mýtnom trhu pôsobia ďalší štyria medzinárodní poskytovatelia. Prostredníctvom nich sa vyberie takmer 64 % z celkového objemu mýta. Túto skutočnosť rovnako ocenili štátni kontrolóri v protokole o výsledku kontroly,“ priblížili diaľničiari.
NDS v roku 2024 už prevzala od SkyTollu systém predaja diaľničných známok. Aktuálne pokračuje na vývoji informačného systému, ktorý bude v jej vlastníctve.
„Majetkové záujmy štátu sú plne chránené, keďže celý systém, komponenty a dáta prechádzajú do výlučného vlastníctva NDS,“ konštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v protokole o výsledku kontroly z roku 2026.
Rovnako štátni kontrolóri potvrdili, že nové nastavenie výberu mýta zásadným spôsobom zníži výšku provízie, ktorá síce v posledných rokoch postupne klesala, napriek tomu je aktuálne nevyhovujúca. „Nová zmluva s konzorciom sľubuje výrazne nižšiu výšku provízie,“ uviedol NKÚ.