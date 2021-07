NDS chce zabezpečiť materiál na zimnú údržbu za vyše 14 mil. eur

Bratislava 8. júla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce zabezpečiť chemický posypový materiál na zimnú údržbu diaľnic a rýchlostných ciest. Cenu odhaduje na vyše 14 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Zákazka zahŕňa dodanie chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do mínus 6 stupňov Celzia a chlorid horečnatý tuhý na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Zákazka sa delí na časti a nebude spolufinancovaná z eurofondov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 3. augusta.