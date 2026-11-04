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NDS dá na opravu cementobetónových vozoviek takmer 3,7 milióna eur
Rámcovú dohodu na vykonávanie týchto prác na území Slovenska uzavrela s bratislavskou spoločnosťou littlefinger, ktorá vo verejnom obstarávaní predložila uvedenú najnižšiu ponuku.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje uhradiť za opravu cementobetónových vozoviek vo vlastnej správe počas štyroch rokov takmer 3,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Rámcovú dohodu na vykonávanie týchto prác na území Slovenska uzavrela s bratislavskou spoločnosťou littlefinger, ktorá vo verejnom obstarávaní predložila uvedenú najnižšiu ponuku. Diaľničiari to oznámili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v dokumentoch zákazky s tým, že dostali ponuky troch uchádzačov.
Podľa výsledku vyhodnotenia ponúk na druhom mieste skončila firma Špeciálne cestné práce Slovkorekt z Liptovského Mikuláša, ktorá navrhla cenu zhruba 4,2 milióna eur, a na treťom mieste zvolenský Viakorp so sumou cez 4,5 milióna eur bez DPH. Pôvodná predpokladaná hodnota prác bola v objeme približne 4,8 milióna eur bez DPH.
Diaľničiari zároveň začali obstarávať nákup, dodanie a realizáciu nových smerových stĺpikov pre svoje strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Predpokladaná hodnota prác na štyri roky dosahuje 2,5 milióna eur bez DPH, lehota na predkladanie ponúk je do 1. decembra.
Pripravovaný nákup a dodanie klasických a reaktívnych studených asfaltových zmesí na údržbu a opravy vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest tiež počas štyroch rokov majú odhadované náklady skoro 574.000 eur bez DPH. Uchádzači môžu v tomto prípade predkladať ponuky do 26. novembra.
Podľa výsledku vyhodnotenia ponúk na druhom mieste skončila firma Špeciálne cestné práce Slovkorekt z Liptovského Mikuláša, ktorá navrhla cenu zhruba 4,2 milióna eur, a na treťom mieste zvolenský Viakorp so sumou cez 4,5 milióna eur bez DPH. Pôvodná predpokladaná hodnota prác bola v objeme približne 4,8 milióna eur bez DPH.
Diaľničiari zároveň začali obstarávať nákup, dodanie a realizáciu nových smerových stĺpikov pre svoje strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Predpokladaná hodnota prác na štyri roky dosahuje 2,5 milióna eur bez DPH, lehota na predkladanie ponúk je do 1. decembra.
Pripravovaný nákup a dodanie klasických a reaktívnych studených asfaltových zmesí na údržbu a opravy vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest tiež počas štyroch rokov majú odhadované náklady skoro 574.000 eur bez DPH. Uchádzači môžu v tomto prípade predkladať ponuky do 26. novembra.