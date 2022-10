Ďialničiari do konca roka plánujú vypísať súťaže za asi 40 mil. eur

Bratislava 24. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje do konca tohto roka vypísať súťaže ešte zhruba za 40 miliónov eur. V budúcom roku má pripravené súťaže v objeme približne 140 miliónov eur. Skonštatoval to v pondelok investičný riaditeľ NDS Stanislav Beňo počas konferencie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2022/H2.



Beňo priblížil, že ešte do konca tohto roka prebiehajú dve verejné obstarávania na zákazky. Ide o stavbu R4 Prešov, severný obchvat, druhá etapa vo výške zhruba 263 miliónov eur a zároveň beží doba na predkladanie ponúk na stavbu Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, časť technológia.



Budúci rok diaľničiari plánujú súťaže zhruba za 140 miliónov eur. Najväčšiu časť pritom podľa Beňa tvorí stavba R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, prvá etapa, ale sú to napríklad aj protihlukové steny na R1 či križovatky. Zároveň dodal, že majú byť vypísané aj súťaže na investičné stavby, respektíve rekonštrukcie, opravy z prevádzkového úseku, pričom sa plánuje približne 40 miliónov eur z vlastných zdrojov.



Beňo súčasne v súvislosti s metodickým pokynom, ktorý reaguje na nárast cien materiálov, uviedol, že NDS sa rozhodla ísť kombináciou súdnoznaleckej ceny a tzv. reindexácie. Ozrejmil, že v priebehu 30 dní oslovili zhotoviteľov na stavbách, pričom sa dohodli, aká skupina materiálov pôjde formou súdneho znaleckého posudku a určenia ceny. Následne diaľničiari vysúťažili spracovateľa posudku, mali tiež pracovné stretnutie so zhotoviteľmi, kde sa odsúhlasilo, že rešpektujú toto rozhodnutie.