NDS: Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur
Autor TASR
Prešov 23. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v tomto roku preinvestuje do úseku R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa ďalšie desiatky miliónov eur. TASR o tom informovala NDS, podľa ktorej prešovský obchvat predstavuje jednu zo suverénne najvyšších tohtoročných investícií do cestnej infraštruktúry na Slovensku.
Denne na stavbe pracujú stovky pracovníkov a desiatky ťažkých mechanizmov. „Pre rok 2026 prešovský obchvat predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií, ktorú aktuálne realizujeme. Aj vďaka tomu už tento rok dosiahneme zásadný míľnik, prerazenie tunela Okruhliak,“ povedal investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V rámci stavby má už väčšina mostov dokončené zakladanie aj piliere. V tomto roku je na pláne najmä dobudovanie ich nosnej konštrukcie. Následne sa začne aj s budovaním konštrukcie vozovky medzi jednotlivými mostami. Pokračujú tiež práce na dažďovej kanalizácii a na výkopoch.
Z rozrastajúcej sa infraštruktúry pri Prešove podľa NDS benefitujú motoristi už aj v súčasnosti. Ako pripomenula, vlani sprejazdnili dvojicu mostov - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. „Oba mosty významne pomohli živej premávke, aj logistike výstavby. Okrem toho motoristom slúži už aj nová okružná križovatka pri Kapušanoch,“ dodali diaľničiari.
