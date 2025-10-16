< sekcia Ekonomika
NDS dokončila lokálne opravy ciest v košickom regióne
Diaľničiari vykonali menšie opravné práce medzi Šacou a Malou Idou a takisto aj v Šebastovciach.
Autor TASR
Košice 16. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila lokálne opravy ciest v košickom regióne, ktoré boli intenzívne využívané počas výstavby rýchlostného obchvatu. S opravami začali po jeho spustení, ktoré sa uskutočnilo 24. septembra. TASR o tom informovala NDS.
Diaľničiari vykonali menšie opravné práce medzi Šacou a Malou Idou a takisto aj v Šebastovciach. Rozsiahlejšia oprava sa týkala cesty tretej triedy medzi Sadmi nad Torysou a Ďurkovom.
„Lokálne opravy využívaných miestnych ciest neboli zložitou úlohou v porovnaní s výstavbou obchvatu. Najviac sme Košičanom pomohli práve sprejazdnením samotného 14-kilometrového rýchlostného obchvatu,“ povedal investičný riaditeľ NDS Július Mihálik. Pripomenul, že motoristi ho môžu využívať bez diaľničnej známky.
