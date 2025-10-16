Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Ekonomika

NDS dokončila lokálne opravy ciest v košickom regióne

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Diaľničiari vykonali menšie opravné práce medzi Šacou a Malou Idou a takisto aj v Šebastovciach.

Autor TASR
Košice 16. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila lokálne opravy ciest v košickom regióne, ktoré boli intenzívne využívané počas výstavby rýchlostného obchvatu. S opravami začali po jeho spustení, ktoré sa uskutočnilo 24. septembra. TASR o tom informovala NDS.

Diaľničiari vykonali menšie opravné práce medzi Šacou a Malou Idou a takisto aj v Šebastovciach. Rozsiahlejšia oprava sa týkala cesty tretej triedy medzi Sadmi nad Torysou a Ďurkovom.

„Lokálne opravy využívaných miestnych ciest neboli zložitou úlohou v porovnaní s výstavbou obchvatu. Najviac sme Košičanom pomohli práve sprejazdnením samotného 14-kilometrového rýchlostného obchvatu,“ povedal investičný riaditeľ NDS Július Mihálik. Pripomenul, že motoristi ho môžu využívať bez diaľničnej známky.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov