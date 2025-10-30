Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NDS dokončila opravu vozovky na D1 pri Bytči ešte pred sviatkami

Na snímke minister dopravy SR Jozef Ráž ml. (nominant Smer-SD). Foto: TASR - Daniel Stehlík

Vozovka diaľnice D1 v tejto lokalite bola opravená v smere na Žilinu aj v smere na Bratislavu.

Autor TASR
Bytča 30. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v uplynulých týždňoch opravila viacero úsekov diaľnice D1 medzi Považskou Bystricou a Bytčou. Poslednú výmenu asfaltu sa podarilo ukončiť ešte pred sviatočným obdobím. TASR o tom vo štvrtok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.

Vozovka diaľnice D1 v tejto lokalite bola opravená v smere na Žilinu aj v smere na Bratislavu. V oboch prípadoch sa menil asfaltový koberec v pomalom jazdnom pruhu.

„Motoristi už majú úsek D1 za Bytčou v smere na Bratislavu k dispozícii bez výrazných obmedzení. Čaká ich tu už iba mierne znížená rýchlosť, kým sa obnoví vodorovné dopravné značenie,“ uviedli diaľničiari.
