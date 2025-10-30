< sekcia Ekonomika
NDS dokončila opravu vozovky na D1 pri Bytči ešte pred sviatkami
Vozovka diaľnice D1 v tejto lokalite bola opravená v smere na Žilinu aj v smere na Bratislavu.
Autor TASR
Bytča 30. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v uplynulých týždňoch opravila viacero úsekov diaľnice D1 medzi Považskou Bystricou a Bytčou. Poslednú výmenu asfaltu sa podarilo ukončiť ešte pred sviatočným obdobím. TASR o tom vo štvrtok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Vozovka diaľnice D1 v tejto lokalite bola opravená v smere na Žilinu aj v smere na Bratislavu. V oboch prípadoch sa menil asfaltový koberec v pomalom jazdnom pruhu.
„Motoristi už majú úsek D1 za Bytčou v smere na Bratislavu k dispozícii bez výrazných obmedzení. Čaká ich tu už iba mierne znížená rýchlosť, kým sa obnoví vodorovné dopravné značenie,“ uviedli diaľničiari.
