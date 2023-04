NDS: Doprava na diaľniciach bola vlani intenzívnejšia

Bratislava 16. apríla (TASR) - Intenzita dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách SR sa vlani zvýšila a priblížila sa k úrovni predpandemického roku 2019 na väčšine ťahov. Dopravná intenzita medziročne narástla v priemere na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest o 11,8 %. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Uviedla, že maximálne priemerné hodnoty sa namerali prevažne v mesiacoch letných prázdnin. Najfrekventovanejším dňom v roku bol Zelený štvrtok.



Na celom ťahu diaľnice D1 narástla dopravná intenzita medziročne o 11,7 %. Najvyššia priemerná denná intenzita bola na úseku D1 križovatka Gagarinova - križovatka Galvaniho v Bratislave, a to 102.100 vozidiel za 24 hodín. Doprava na tejto diaľnici sa vrátila na predpandemickú úroveň, doplnila hovorkyňa.



"Na ťahu D2 medziročne vzrástla dopravná intenzita o 15,5 %," uviedla. V priemere najviac áut vlani prešlo po bratislavskom Moste Lanfranconi, a to 90.700 áut za 24 hodín. "Na ťahu D2 ešte intenzity dopravy nedosiahli predpandemickú úroveň. Dôvodom môžu byť meniace sa pracovné návyky v súvislosti s rozmachom občasnej práce z domu v hlavnom meste," odôvodnila Žgravčáková.



Doplnila, že na celej rýchlostnej ceste R1 vzrástla dopravná intenzita medziročne o 14,7 %. Najviac áut v priemere prešlo úsekom od križovatky Trnava po križovatku Vlčkovce, Sever, a to 53.100 vozidiel za 24 hodín. Vývoj dopravy na tomto ťahu naznačuje prekročenie priemerných intenzít z rokov 2018 a 2019.



Na ťahu rýchlostnej cesty R2 evidovala NDS mierny medziročný nárast dopravnej intenzity, a to o 4,2 %. Najvyššiu priemernú dopravnú intenzitu namerala na úseku od križovatky Pstruša po križovatku Detva, a to 12.200 vozidiel za 24 hodín. "Intenzita na tomto ťahu zatiaľ nedosiahla úroveň spred pandémie," zhodnotila Žgravčáková. V týchto hodnotách nie sú intenzity na novootvorenom úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý je v prevádzke od konca minulého roka.