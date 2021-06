Dopyt po diaľničných známkach rastie, spolu s ním aj predaj a tržby

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Štefan Puškáš

Bratislava 3. júna (TASR) - Trend sa otočil a dopyt po diaľničných známkach po dobe stagnácie začal výrazne rásť. Spolu s ním aj predaj a tržby. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková." vyčíslili diaľničiari.Pre porovnanie NDS uviedla, že kým v apríli 2020 predala 83.013 kusov známok za zhruba 1,75 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), v apríli tohto roka to už bolo 201.988 kusov za viac než 4,5 milióna eur. "" podotkla hovorkyňa. Ak bude tento trend pokračovať, diaľničiari predpokladajú, že sa priaznivé čísla premietnu aj do celoročných tržieb, ktoré sú zatiaľ za prvé štyri mesiace medziročne nižšie o 25 %.Najkupovanejšou elektronickou diaľničnou známkou bola v apríli 10-dňová známka (93.454 kusov). Za ňou skončili 365-dňová (80.653), 30-dňová (25.427) a ročná (2454). Na aprílových tržbách sa však najviac podieľala 365-dňová e-známka (3.360.806 eur), nasledovaná 10-dňovou (778.473 eur), 30-dňovou (296.732 eur) a ročnou známkou (102.255 eur).NDS poukázala i na to, že v priemere dve z troch predaných e-známok boli uhradené bezhotovostne. "" podotkla hovorkyňa.Diaľničiari zároveň vyzývajú ľudí, ktorí sa po dlhšom čase vracajú na diaľnice, aby si nezabudli zaobstarať diaľničnú známku platnú na aktuálny rok. Pri nákupe by tiež mali byť motoristi pozorní pri zadávaní údajov, aby nedošlo k chybnému zadaniu evidenčného čísla vozidla, krajiny registrácie či typu známky. "" uzavrela hovorkyňa.