NDS: Elektronický mýtny systém nebude odkázaný na jedného dodávateľa

Bratislava 3. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) síce k hotovým softvérovým produktom elektronického mýtneho systému nezíska všetky práva, avšak nie je pravda, že by bola odkázaná pri jeho prevádzke na konkrétneho dodávateľa. NDS tak reagovala na vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého uzavretie zmluvy s vybraným uchádzačom v mýtnom tendri by mohlo poškodiť NDS a v budúcnosti by nevedela systém rozvíjať samostatne, ale len s jedným dodávateľom.



"Hotové softvérové produkty, ktoré budú komponentmi Elektronického mýtneho systému, vedia prevádzkovať a aktualizovať viaceré firmy pôsobiace prevažne v rámci Európy. Okrem toho platí, že NDS bude môcť tieto komponenty nahradiť alternatívnymi komponentmi alebo upraviť Elektronický mýtny systém bez potreby zásahu do hotových softvérových produktov," vysvetlila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Ako dodala, potvrdil to aj znalec, ktorého v rámci konania oslovilo ÚVO.



Úrad koncom septembra nariadil diaľničiarom opätovne vyhodnotiť ponuky vo verejnom obstarávaní k vybudovaniu elektronického mýtneho systému. Vyčítal im vznik "vendor lock-inu", ktorý podľa nich úplne vylučuje možnosť rozvoja mýtneho systému po skončení sa zmluvy prostredníctvom riadnej hospodárskej súťaže. "Vendor lock-in alebo inak povedané uzamknutie verejného obstarávateľa na jedného dodávateľa je problém, ktorý obmedzuje hospodársku súťaž a v budúcich súťažiach významne oslabuje postavenie verejného obstarávateľa," vysvetlil riaditeľ odboru komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík.



NDS sa však s rozhodnutím úradu nestotožnila a podala správnu žalobu, tiež podnet na predsedu ÚVO na preskúmanie rozhodnutia aj podnet na Generálnu prokuratúru SR. "Posledným rozhodnutím ÚVO prekročil svoje právomoci a zároveň dané rozhodnutie môže s ohľadom na časové súvislosti spôsobiť štátu rozsiahle škody," uviedla Žgravčáková.



Podľa diaľničiarov je výklad tendrových podmienok zo strany ÚVO neudržateľný a nezohľadňuje výnimky zo zmluvných licencií ani reálne technické možnosti na údržbu akéhokoľvek informačného systému.



"Prakticky by daný výklad zo strany ÚVO viedol k takým absurdnostiam, že by žiaden hotový komponent nemohol byť použitý ako súčasť informačného systému verejnej správy, pretože do žiadneho hotového komponentu nie je možné zasiahnuť," argumentovala Žgravčáková. NDS je toho názoru, že bude môcť efektívne udržiavať elektronický mýtny systém v prípade, že by bol budovaný spoločnosťou CzechToll.



NDS tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému vyhodnocuje už niekoľkýkrát. ÚVO totiž vyhlásenie víťaza tendra zastavil aj v máji tohto roka. Diaľničiari následne v auguste informovali, že najvýhodnejšiu ponuku na vybudovanie elektronického mýtneho systému aj podľa opakovaného hodnotenia predložila spoločnosť CzechToll.