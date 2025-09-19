Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NDS: Európska služba EETS zabezpečuje viac ako polovicu výberu mýta

Na snímke palubné jednotky medzinárodných poskytovateľov služby elektronického výberu mýta (EETS). Foto: TASR - Dano Veselský

Od spustenia sa do EETS zaregistrovalo 900.000 vozidiel.

Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - V marci 2024 sa spustila na Slovensku Európska služba výberu mýta (EETS) a na slovenský trh vstúpila štvorica medzinárodných poskytovateľov. V súčasnosti sa podieľajú na viac ako polovici výberu mýta (54,5 %). Informovala o tom v piatok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

„Služba EETS zjednotila proces výberu mýta naprieč krajinami a na Slovensku, teší nás, že sme jej súčasťou už rok a pol,“ zhodnotil riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.

Od spustenia sa do EETS zaregistrovalo 900.000 vozidiel. Časť z nich využíva službu aktívne, teda na dennej báze. Celkovo dopravcovia v rámci služby najazdili už takmer miliardu kilometrov.

Najväčší podiel aktívnych dopravcov v európskej mýtnej službe na počet kilometrov predstavujú slovenskí dopravcovia (34 %), nasledujú poľské vozidlá (21 %) a tretie miesto patrí dopravcom z Rumunska (12 %). Ďalší v poradí sú českí (9 %) a maďarskí dopravcovia (7 %).
