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NDS: Európski poskytovatelia pokrývajú dve tretiny mýtneho trhu v SR
Služby EETS poskytovateľov na Slovensku využívajú dopravcovia z desiatok krajín.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - V júli tohto roka vybrali traja európski poskytovatelia pôsobiaci na Slovensku spolu 66 % z celkového objemu mýta. Pred rokom to bolo 53 %. Európska služba výberu mýta (EETS) tak v súčasnosti zaberá už dve tretiny slovenského mýtneho trhu, informovala v piatok mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Pripomenula, že európska služba elektronického mýta funguje na Slovensku od marca 2024. Príchod EETS poskytovateľov priniesol podľa NDS na trh značne vyššie konkurenčné prostredie, z čoho získavajú aj samotní dopravcovia. Môžu totiž využívať jednu palubnú jednotku na úhradu mýta vo viacerých európskych krajinách a zároveň si môžu vybrať z viacerých ponúk.
„Aktuálny vývoj potvrdzuje, že EETS poskytovatelia sa na Slovensku úspešne etablovali. Už dve tretiny mýta dopravcovia odvádzajú prostredníctvom troch európskych poskytovateľov, pričom ich podiel medziročne opäť vzrástol,“ zhodnotil riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Služby EETS poskytovateľov na Slovensku využívajú dopravcovia z desiatok krajín. Najväčší podiel aktívnych dopravcov v európskej mýtnej službe na počet kilometrov predstavujú slovenskí dopravcovia (37 %), nasledujú poľské vozidlá (21 %), tretie miesto patrí dopravcom z Rumunska (11 %). Ďalšie v poradí sú české (8 %) a maďarské (7 %) vozidlá. Celkovo dopravcovia v rámci služby EETS najazdili už viac ako 2 miliardy kilometrov, vyčíslila NDS.
Pripomenula, že európska služba elektronického mýta funguje na Slovensku od marca 2024. Príchod EETS poskytovateľov priniesol podľa NDS na trh značne vyššie konkurenčné prostredie, z čoho získavajú aj samotní dopravcovia. Môžu totiž využívať jednu palubnú jednotku na úhradu mýta vo viacerých európskych krajinách a zároveň si môžu vybrať z viacerých ponúk.
„Aktuálny vývoj potvrdzuje, že EETS poskytovatelia sa na Slovensku úspešne etablovali. Už dve tretiny mýta dopravcovia odvádzajú prostredníctvom troch európskych poskytovateľov, pričom ich podiel medziročne opäť vzrástol,“ zhodnotil riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Služby EETS poskytovateľov na Slovensku využívajú dopravcovia z desiatok krajín. Najväčší podiel aktívnych dopravcov v európskej mýtnej službe na počet kilometrov predstavujú slovenskí dopravcovia (37 %), nasledujú poľské vozidlá (21 %), tretie miesto patrí dopravcom z Rumunska (11 %). Ďalšie v poradí sú české (8 %) a maďarské (7 %) vozidlá. Celkovo dopravcovia v rámci služby EETS najazdili už viac ako 2 miliardy kilometrov, vyčíslila NDS.