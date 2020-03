Dúha: NDS informuje o nárokoch v prípade Višňového neúplne

Bratislava 9. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informuje o nárokoch v prípade úseku D1 s tunelom Višňové, ktoré si uplatnila na medzinárodnej Komisii na riešenie sporov, neúplne a nepresne. Tvrdí to spoločnosť Dúha, ktorá bola spolu s talianskou firmou Salini Impregilo pôvodným zhotoviteľom tohto úseku diaľnice.



Úplne pravdivá podľa spoločnosti Dúha nie je informácia, že si NDS uplatnila nárok voči zhotoviteľovi okamžite a ten ju odmietol uznať, čo bolo dôvodom na začatie sporu pred komisiou. Tlačové oddelenie spoločnosti uviedlo, že o nárokoch na zmluvné pokuty rozhoduje takzvaný nezávislý stavebný dozor zastúpený spoločnosťou ESP Consult zo Šamorína, ktorý pri svojom rozhodovaní "nikdy nebral do úvahy názor zhotoviteľa". "Takéto štyri rozhodnutia o výške zmluvných pokút stavebný dozor združeniu Salini Impregilo – Dúha doručil okamžite, jeden deň po razii NAKA v decembri 2019," podotkla Dúha.



Jediným možným dôvodom na uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany NDS je podľa spoločnosti omeškanie so splnením míľnika zo zmluvy o dielo. Zároveň však dodala, že združenie zdôvodnilo a uplatnilo si svoje nároky na posun míľnikov z dôvodu zhoršenej geológie v tuneli. "O tom, že zhoršená geológia v tuneli bola a existoval objektívny dôvod na omeškanie, už medzinárodná Komisia na riešenie sporov rozhodla v prospech zhotoviteľa. Napriek tomu, že stavebný dozor zhoršenú geológiu v tuneli neuznal," podotklo tlačové oddelenie Dúhy.



Suma 14,75 milióna eur, ktorú si NDS u zhotoviteľa pred komisiou uplatnila, je podľa spoločnosti dôkazom, že zásadným problémom stavby bol rôzny výklad zmluvy o dielo. NDS aj stavebný dozor podľa Dúhy doteraz k výpočtu zmluvných pokút pristupovali odlišne. "Dokonca aj spomínané rozhodnutia dozoru zo Šamorína doručené združeniu okamžite jeden deň po razii NAKA v decembri 2019 znie celkovo na sumu 12,294 milióna eur a nie na sumu 14,75 milióna eur," priblížila spoločnosť Dúha, podľa ktorej neexistujú dôvody na uplatnenie zmluvných pokút za podmienok, pri ktorých bolo razenie tunela realizované.



Dúha zároveň vyjadrila prekvapenie nad tým, že NDS verejne prezentuje informácie o svojich podaniach na medzinárodnú komisiu, pričom "sama nerešpektuje ani jej prvé nezávislé rozhodnutie". "Komisia pre riešenie sporov vo svojom prvom rozhodnutí rozhodla v prospech zhotoviteľa a zaviazala NDS k úhrade predbežnej sumy zhotoviteľovi. S jej úhradou je NDS v omeškaní a dáva tak zbytočné dôvody na vznik ďalších sporov," dodala spoločnosť, ktorá je zároveň presvedčená, že konečný účet za Višňové po všetkých rozhodnutiach Komisie na riešenie sporov bude vysoko v prospech združenia.



NDS žiada od bývalého zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 14,75 milióna eur. Ide o nárok objednávateľa na platbu, ktorý si diaľničiari uplatnili na medzinárodnej Komisii na riešenie sporov za nesplnenie míľnikov v podobe prerazenia tunela a dokončenia betónovej vozovky v tuneli.



Komisia na riešenie sporov medzi NDS a zhotoviteľom úseku D1 s tunelom Višňové vznikla v januári 2019. Tvoria ju profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľ a na jednom sa zhodli obe strany.