NDS: Jarná údržba si vyžiada úplnú uzáveru tunelov

Bratislava 31. marca (TASR) - Pravidelná jarná údržba si vyžiada úplnú uzáveru diaľničných tunelov. Na dopravné obmedzenia sa musia vodiči pripraviť vo vybraných termínoch od apríla do júna v tuneloch Sitina, Horelica, Šibenik, Považský Chlmec, Bôrik, Prešov, Žilina, Ovčiarsko, Branisko, Svrčinovec, Poľana a v podjazde Lučivná. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Tunely NDS uzatvorí vo vybraných termínoch väčšinou vo večerných a nočných hodinách. Dopravu diaľničiari presmerujú na súbežné cestné komunikácie.



Sitina bude úplne uzatvorená vo večerných a nočných hodinách od 1. apríla do 10. apríla, tunel Horelica od 8. do 10. apríla. Na uzáveru ľavej rúry tunela Šibenik sa musia vodiči pripraviť od 22. do 24. apríla, na uzáveru pravej rúry tunela od 23. do 24. apríla.



Tunel Považský Chlmec bude pre motoristov neprístupný od 28. apríla do 1. mája, ľavá rúra tunela Bôrik od 6. do 7. mája a jeho pravá rúra od 7. do 8. mája.



Ľavá rúra tunela Prešov bude uzatvorená od 13. do 20. mája, jeho pravá rúra od 14. do 20. mája.



Uzávera tunelov Žilina a Ovčiarsko potrvá od 18. do 22. mája, tunela Branisko od 21. do 27. mája. Svrčinovec a Poľana budú uzatvorené od 27. do 29. mája, ľavá rúra podjazdu Lučivná 25. júna a jeho pravá rúra 26. júna.