NDS: Každý deň obíde Prešov po obchvate takmer 12.000 áut

Prešov 28. októbra (TASR) - Mesto Prešov obíde po obchvate D1 Prešov, západ – Prešov, juh každý deň takmer 12.000 áut. Približne 15 percent z toho tvorí nákladná doprava. Maximálnu dennú intenzitu Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na prešovskom obchvate namerala 26. augusta 2022, za tento deň prešlo úsekom takmer 20.000 áut. TASR o tom v piatok, rok po otvorení obchvatu, informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"Dopravná prognóza zo štúdie z roku 2018 nám naznačovala, že dopravná intenzita úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh by mala byť na úrovni okolo 13.000 až 14.000 vozidiel za 24 hodín. Mierne slabšia vyťaženosť je spôsobená tým, že v roku 2018 sa ešte nepočítalo s udalosťami, ktoré negatívne ovplyvnia mobilitu. Hovoríme napríklad o pandémii nového koronavírusu, nárastu cien pohonných látok či o neďalekom vojenskom konflikte," uviedla Žgravčáková.



V blízkej budúcnosti bude mať podľa jej slov vplyv na rast dopravy v spomenutom úseku sprevádzkovanie severného obchvatu Prešova. V súčasnosti táto doprava tranzituje cez mesto a po dokončení R4 sa presmeruje na D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Prešovskú R4 plánuje NDS podľa Žgravčákovej uviesť do prevádzky v priebehu budúceho roka.



Aj na prešovskom juhozápadnom obchvate pomáhajú v núdzi posádky Diaľničnej patroly motoristom. Za prvý rok prevádzky úseku patrola najčastejšie poskytovala zákryt vozidlám, približne 300-krát.



Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh tvorí západný obchvat mesta Prešov. Diaľničný úsek je dlhý takmer osem kilometrov, na trase je 18 mostov a dvojrúrový tunel Prešov s dĺžkou viac ako dva kilometre. Súčasťou výstavby je aj mimoriadne technicky zložitá križovatka. V križovatke Prešov, západ sa spájajú dve diaľnice a cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vo vetvách to je spolu 11,3 kilometra, čo je viac ako je dĺžka celého úseku. Osobným vozidlám skracuje obchvat jazdu o takmer 19 minút.