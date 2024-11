NDS: Koncom novembra by sa mala prepojiť D4 s D1

Bratislava 12. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje koncom novembra prepojiť D4 s D1. Dokončenie prác si počas dvoch posledných novembrových víkendov vyžiada dopravné obmedzenia. V utorok o tom informovala NDS.



"V súčasnosti intenzívne pracujeme na rozšírení pruhov a rekonštrukcii pôvodnej vozovky. Súbežne finalizujeme práce potrebné na napojenie oboch vetiev z obchvatu. Práce sa realizujú v kontakte so živou premávkou, čo kladie extrémne vysoké nároky na zachovanie dopravy a tempa samotnej stavby. Pri zásadných míľnikoch však musíme pristúpiť aj k obmedzeniam dopravy," priblížil generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.



Vetvu z D4, teda od Jaroviec, na D1 v smere na Trnavu plánujú diaľničiari napájať počas víkendu od 22. do 24. novembra. Rozmiestňovať tu v tom čase budú takmer 100 zvislých dopravných značiek a vyznačovať približne 25 kilometrov čiar jednotlivých jazdných pruhov. Práce si vyžiadajú uzatvorenie diaľnice od Zlatých pieskov po križovatku Senec.



Úsek bude uzatvorený od piatka (22. 11.) večera až do nedele (24. 11.). Počas tohto víkendu bude v úseku pracovať 80 pracovníkov a desať mechanizmov. Doprava v smere na Trnavu bude obnovená v nedeľu v noci a po dokončení prác budú môcť motoristi využiť prepojenie medzi obchvatom a diaľnicou D1. Opačný smer D1, teda smerom z Trnavy, bude počas tohto víkendu prejazdný bez obmedzení.



Na prelome novembra a decembra (29. 11. - 1. 12.) plánuje NDS pripojiť druhú vetvu, teda v smere z Trnavy na Raču. Aj tu si práce vyžiadajú víkendovú uzáveru diaľnice. Obmedzenie dopravy sa začne v piatok (29. 11.) od 20.00 h a po 22.00 h bude diaľnica uzatvorená. Diaľničiari budú počas tohto víkendu rozmiestňovať značky a striekať i lepiť desiatky kilometrov čiar. Po skončení prác sa budú môcť motoristi napojiť na obchvat Bratislavy aj v smere od Trnavy.



"Po realizačnej stránke je všetko pripravené tak, aby sme míľnik splnili. No posledné slovo bude mať počasie. Ak v daných termínoch bude dlhodobý dážď či dokonca sneh, nie je technicky možné vyznačiť jazdné pruhy a napojenie vetiev bude musieť počkať na vhodnejšie poveternostné podmienky," upozornil Macháček.



Diaľničiari pripomenuli, že vybudovanie križovatky D1/D4 a rozšírenie D1 pri Bratislave patrí medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Súčasný stav diaľnice už technicky ani kapacitne nevyhovoval nárokom množstva motoristov, ktorí denne úsekom prechádzajú. Prepojenie obchvatu a D1 odbremení Bratislavu od tranzitnej dopravy.