NDS: Košická R2 má za sebou stovky dní prác i nečakané objavy
V súčasnosti sa dokončujú asfaltové vrstvy, protihlukové steny, zvodidlá a na odpočívadle Valaliky pribúdajú prvky drobnej architektúry a sadí sa zeleň.
Autor TASR
Košice 19. augusta (TASR) - Od podpisu zmluvy po finálne asfaltovanie rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany má projekt za sebou stovky dní prác, desiatky míľnikov aj niekoľko nečakaných nálezov. Z mediálneho odboru Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) informovali, že počas troch rokov na stavbe vyrástli mosty, pribudla moderná infraštruktúra a našli sa aj stopy druhej svetovej vojny či hroby z doby bronzovej. Na stavbe košického rýchlostného obchvatu - II. úsek práce aktuálne finišujú.
V súčasnosti sa dokončujú asfaltové vrstvy, protihlukové steny, zvodidlá a na odpočívadle Valaliky pribúdajú prvky drobnej architektúry a sadí sa zeleň. Zároveň testujú technológie, osádzajú kamerový systém a prebiehajú kolaudačné konania.
S výstavbou začali po podpísaní zmluvy v marci 2022. V úvodnej fáze práce zahŕňali výrub krovín, pyrotechnický a archeologický prieskum. Pyrotechnici objavili takmer 200 kusov munície z druhej svetovej vojny vrátane granátov a nábojov. Archeológovia zasa odkryli tri významné lokality – deväť hrobov z doby bronzovej, keramiku z praveku aj stredoveku. V júni 2022 sa po ukončení pyrotechnického prieskumu začalo s odstraňovaním ornice a spevňovaním vjazdov na stavenisko. O rok neskôr už bola hotová tretina mostov.
Súčasťou stavby je 13 mostných objektov. Niektoré z nich slúžia motoristom už dnes, napríklad most nad R2 medzi mestskou časťou Krásna a Nižnou Hutkou, most pri Valalikoch, spojenie Košíc s Kokšovom-Bakšou či Košickou Poliankou. „Ich odovzdanie umožnilo zrušiť dočasné obchádzky a prinieslo lepšiu dostupnosť ešte pred otvorením celej rýchlostnej cesty,“ dodala NDS. Súčasťou projektu je aj revitalizácia mokrade s rozlohou viac ako 52.000 štvorcových metrov, pribudla aj retenčná nádrž, jazierka a nová zeleň. Medzi poslednými činnosťami, ktoré zrealizujú na stavbe, budú vegetačné úpravy. O novú rýchlostnú cestu sa bude starať Stredisko správy a údržby NDS v Košiciach, ktoré už dnes pripravuje techniku a zázemie.
„Na jeseň sa Košice dočkajú obchvatu, ktorý spojí región, zrýchli cesty a prinesie modernú infraštruktúru pre desaťtisíce motoristov,“ doplnil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Cesta okrem redukcie tranzitnej dopravy v Košiciach prepojí R4 od hraníc s Maďarskom cez D1 až po Prešov.
