NDS: Križovatka Bernolákovo by mohla byť sprístupnená ešte v novembri

Bratislava 15. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje sprístupniť časť križovatky Triblavina. Ak to počasie dovolí, od 25. novembra by mohli motoristi využívať zjazd z bratislavskej D1 na Bernolákovo. V piatok o tom informovala NDS.



"Už v decembri sa začne vracať doprava v križovatke Bernolákovo do pôvodných koľají. Kým v súčasnosti je možné využiť len zjazd v smere z Trnavy, v prípade priaznivých poveternostných podmienok po predposlednom novembrovom víkende už bude možné využiť zjazd z D1 z Bratislavy na Bernolákovo. Od pondelka 25. 11. sa teda zjednoduší a urýchli doprava pre cestujúcich z okolitých obcí ako Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a taktiež Chorvátsky Grob. Križovatka Bernolákovo sa tak otvorí oveľa skôr, ako bolo avizované," uviedla NDS.



Diaľničiari upozornili, že výjazd z Bernolákova na Trnavu ostane naďalej zatvorený. Samotná križovatka bola uzavretá koncom júla, od vtedy nebolo možné odbočiť z Bernolákova či Chorvátskeho Grobu na D1 smer Bratislava.



"Obmedzenie križovatky bol nevyhnutný krok pre zaistenie bezpečnosti motoristov a pracovníkov na stavbe. Pôvodný pripájací pruh z križovatky na D1 je do konca novembra dočasne využívaný ako zúžený pomalý pruh D1 do Bratislavy," priblížila NDS.



Začiatkom augusta bola vylúčená doprava aj na vetve z Bratislavy na Bernolákovo, či z Bernolákova na Žilinu a Nitru. "Práve táto strana diaľnice sa hĺbkovo rekonštruovala a nebolo možné na ňu pustiť dopravu," doplnili diaľničiari. Začiatkom decembra NDS plánuje otvoriť aj zjazd na D1 od Čiernej vody v smere na Bratislavu.