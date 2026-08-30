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NDS má vo výstavbe šesť úsekov v dĺžke vyše 54 kilometrov
Oproti ich pôvodne zazmluvneným cenám vo výške 1,542 miliardy eur bez DPH je to viac o takmer 109 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) má podľa jej portálu aktuálne rozostavaných v rôznej fáze šesť úsekov v celkovej dĺžke vyše 54 kilometrov - jedného na diaľnici D1, troch na D3 a po jednom na rýchlostných cestách R1 a R4. Aktuálny súhrnný objem stavebných prác na úsekoch vo výstavbe je podľa zverejnených zmien a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zhruba 1,651 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Oproti ich pôvodne zazmluvneným cenám vo výške 1,542 miliardy eur bez DPH je to viac o takmer 109 miliónov eur.
„Od začiatku roka 2026 bolo na naše projekty preplatených viac ako 54 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie vrátane spolufinancovania. NDS má na projekty vo výstavbe vyčlenené zdroje tak, aby ich financovanie plynulo pokračovalo,“ uviedli pre TASR z oddelenia mediálnej komunikácie diaľničiarov.
Koľko finančných prostriedkov na výstavbu diaľnic plánujú použiť v tomto roku, nekonkretizovali. „Informáciu bude možné poskytnúť po vyúčtovaní hospodárskeho roka, keď bude známe reálne čerpanie,“ odvetili.
Z uvedenej sumy išli v tomto roku eurofondy v rámci Programu Slovensko 2021 až 2027 dodatočne na druhú fázu financovania už vlani odovzdaných úsekov R3 Tvrdošín - Nižná a druhej etapy R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, ako aj na novorozostavané úseky D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a Oščadnica - Čadca, Bukov (2. polprofil).
„Z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (tiež zo zdrojov EÚ) je spolufinancovaný projekt R4 Prešov - severný obchvat 2. etapa,“ vymenovala NDS. Pri financovaní v tomto roku nespomenula úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku, ktorý sa po zdĺhavom predlžovaní výstavby od roku 2014 blíži ku koncu, ani predĺženie R1 pri Banskej Bystrici.
Finálne náklady na posledné tri uvedené stavby na D1, R1 a R4 podľa diaľničiarov budú známe po ukončení, odovzdaní a konečnom vyúčtovaní stavieb. Ako podotkli, stavby úsekov R4 a R1 pokračujú v súlade s aktuálnymi harmonogramami. „Presný termín sprejazdnenia zverejníme v čase, keď už bude možné vylúčiť akékoľvek nepredvídané okolnosti,“ odpovedali z NDS.
V prípade 2. etapy severného obchvatu Prešova na R4 podľa nej pokračujú intenzívne práce v tuneli Okruhliak, po júnovom prerazení prvej rúry už pracujú na sekundárnom ostení a v najbližších týždňoch očakávajú prerážku druhej tunelovej rúry. „Viaceré objekty už aj slúžia motoristom. Jazdia po nových mostoch - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. Zároveň slúži už aj nová okružná križovatka pri Kapušanoch,“ priblížili diaľničiari.
Ich investičný riaditeľ Július Mihálik ešte na jar pre TASR vyslovil predpoklad, že druhú časť prešovského obchvatu na R4, ktorá mala byť hotová v roku 2027, môžu dokončiť až v lete 2028. Komplikovaná geológia na úseku sa prejavila zosuvom na východnom portáli tunela.
Na stavbe prvej etapy R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča podľa NDS momentálne prebiehajú najmä práce na násypoch cesty aj mimoúrovňovej križovatky Šalková. „Takisto sa robí násyp preložky cesty I/66. Budujú sa mosty, oporné a zárubné múry a takisto sa upravujú svahy. Buduje sa aj cyklochodník až po miestny priemyselný park,“ dodala NDS. Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv plánovaný koniec prác na úseku R1 posunuli o dva roky zo septembra 2026 na december 2028.
„Od začiatku roka 2026 bolo na naše projekty preplatených viac ako 54 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie vrátane spolufinancovania. NDS má na projekty vo výstavbe vyčlenené zdroje tak, aby ich financovanie plynulo pokračovalo,“ uviedli pre TASR z oddelenia mediálnej komunikácie diaľničiarov.
Koľko finančných prostriedkov na výstavbu diaľnic plánujú použiť v tomto roku, nekonkretizovali. „Informáciu bude možné poskytnúť po vyúčtovaní hospodárskeho roka, keď bude známe reálne čerpanie,“ odvetili.
Z uvedenej sumy išli v tomto roku eurofondy v rámci Programu Slovensko 2021 až 2027 dodatočne na druhú fázu financovania už vlani odovzdaných úsekov R3 Tvrdošín - Nižná a druhej etapy R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, ako aj na novorozostavané úseky D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a Oščadnica - Čadca, Bukov (2. polprofil).
„Z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (tiež zo zdrojov EÚ) je spolufinancovaný projekt R4 Prešov - severný obchvat 2. etapa,“ vymenovala NDS. Pri financovaní v tomto roku nespomenula úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku, ktorý sa po zdĺhavom predlžovaní výstavby od roku 2014 blíži ku koncu, ani predĺženie R1 pri Banskej Bystrici.
Finálne náklady na posledné tri uvedené stavby na D1, R1 a R4 podľa diaľničiarov budú známe po ukončení, odovzdaní a konečnom vyúčtovaní stavieb. Ako podotkli, stavby úsekov R4 a R1 pokračujú v súlade s aktuálnymi harmonogramami. „Presný termín sprejazdnenia zverejníme v čase, keď už bude možné vylúčiť akékoľvek nepredvídané okolnosti,“ odpovedali z NDS.
V prípade 2. etapy severného obchvatu Prešova na R4 podľa nej pokračujú intenzívne práce v tuneli Okruhliak, po júnovom prerazení prvej rúry už pracujú na sekundárnom ostení a v najbližších týždňoch očakávajú prerážku druhej tunelovej rúry. „Viaceré objekty už aj slúžia motoristom. Jazdia po nových mostoch - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. Zároveň slúži už aj nová okružná križovatka pri Kapušanoch,“ priblížili diaľničiari.
Ich investičný riaditeľ Július Mihálik ešte na jar pre TASR vyslovil predpoklad, že druhú časť prešovského obchvatu na R4, ktorá mala byť hotová v roku 2027, môžu dokončiť až v lete 2028. Komplikovaná geológia na úseku sa prejavila zosuvom na východnom portáli tunela.
Na stavbe prvej etapy R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča podľa NDS momentálne prebiehajú najmä práce na násypoch cesty aj mimoúrovňovej križovatky Šalková. „Takisto sa robí násyp preložky cesty I/66. Budujú sa mosty, oporné a zárubné múry a takisto sa upravujú svahy. Buduje sa aj cyklochodník až po miestny priemyselný park,“ dodala NDS. Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv plánovaný koniec prác na úseku R1 posunuli o dva roky zo septembra 2026 na december 2028.