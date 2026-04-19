NDS: Merania zosuvu pôdy na obchvate Ružomberka nevykazujú pohyby
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Aktuálne merania zosuvu pôdy na pripravovanom diaľničnom obchvate Ružomberka nevykazujú žiadne pohyby. Uviedol to generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček na nedeľnej tlačovej konferencii. Zároveň pevne verí, že sa v tomto prípade podarilo zosuv zastabilizovať.
„Aktuálne prebiehajú práce na oporách, na ľavej a na pravej opore mosta číslo 210, kde máme aktuálne schválenú projektovú dokumentáciu a riešenie toho problému, ktorý v podstate spôsobil zosuv a následné sanačné práce, ktoré tam boli realizované,“ spresnil Macháček s tým, že na budúci týždeň by mali začať naplno všetky práce, ktoré s tým súvisia.
Pripravovaný úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová chcú diaľničiari spustiť na jeseň alebo do konca tohto roka. Podľa generálneho riaditeľa NDS by bol jesenný termín spustenia úseku, vzhľadom na všetko, čo sa udialo a aké sú tam problémy spojené so zosuvom, veľmi optimistický.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.
